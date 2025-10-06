Multi від Мінфін
6 жовтня 2025, 10:48

У 2025 році на 36% поменшало справ про рейдерство — Опендатабот

168 кримінальних проваджень щодо рейдерства було відкрито цьогоріч. Це на 36% менше, ніж за аналогічний період торік. Якщо у 2024 році, в середньому, щомісяця відкривалося 33 справи, то цьогоріч — лише 21. Загалом, за 4 роки кількість справ про рейдерство поменшало у 3,4 раза. Про це йдеться в даних Опендатабот.

168 кримінальних проваджень щодо рейдерства було відкрито цьогоріч.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кількість справ про рейдерство

Абсолютна більшість проваджень — це випадки підроблення документів (ст.205−1 ККУ). Цьогоріч відкрито 134 такі справи або 80% від загальної кількості. Підозру вручено менш ніж у половині справ (62), а до суду направлено лише 40% (53).

За протидію господарській діяльності (ст. 206 ККУ) зареєстровано 23 провадження — на 42% менше, ніж торік. Проте жодної підозри не вручено та жодна справа не потрапила до суду.

Ще менше справ відкрито за протиправне заволодіння майном підприємства (ст.206−2) — лише 11, що більш ніж удвічі менше, ніж торік. Підозру вручено лише в одному випадку, а до суду не дійшло жодної справи.

Водночас Офіс протидії рейдерству, куди звертаються постраждалі із відповідними скаргами, розглянув 830 звернень за той же період. Втім це також на 40% менше, ніж торік.

Найчастіше скарги стосувалися нерухомості — 676 (81%), ще 154 випадки були пов’язані з бізнесом. Варто зазначити, що на незаконне заволодіння нерухомістю цьогоріч скаржаться на 43% менше. А ось щодо бізнесу скарг поменшало на 15%.

Якщо у 2024 році більшість скарг подавав бізнес, то цьогоріч ситуація змінилася. У 2025 році половину скарг подали люди (411). Компанії зверталися 232 рази (28%), органи місцевого самоврядування — 162 (20%). Решту скарг подали державні органи та суб'єкти реєстрації.

Переважна більшість скарг (818 із 830) розглядалася колегіально. З них 247 було задоволено (30%), 243 — відхилено (30%), а ще 328 залишили без розгляду (40%). 10 скарг щодо бізнесу та 2 щодо нерухомості було задоволено одноособовими рішеннями цьогоріч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
