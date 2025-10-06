Мінекономіки розширило перелік техніки з компенсацією 15%

Мінекономіки поповнило 212 позиціями перелік української промислової техніки та обладнання, при купівлі якої держава компенсує 15%. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Перелік техніки

Зазначається, що серед переліку 212 нових найменувань промислової техніки та обладнання українських виробників, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава, є енергетичне обладнання: трансформатори різних моделей, розподільчі шафи, а також ліфти, промислові насосні установки, вагон-цистерни, верстати для лазерного різання металу, фарбувально-сушильні камери, асфальтозмішувальні та бетонозмішувальні установки.

Тепер в переліку 868 найменувань техніки та обладнання від 39 українських машинобудівних підприємств.

Серед нових учасників програми — ДП «Енергосистеми-луджер», ТОВ «Машзавод «Техніка», ТОВ «Полтаввагон», ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

У міністерстві зауважили, що програма часткової компенсації поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Як скористатися програмою

Щоб скористатися програмою, потрібно придбати техніку з переліку через уповноважений банк та подати заявку з необхідними документами для отримання 15% компенсації вартості на свій рахунок. Наразі до реалізації програми залучено 25 українських банків.