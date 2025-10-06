Multi від Мінфін
6 жовтня 2025, 8:59

ОПЕК+ збільшить видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу

ОПЕК+ із листопада збільшить видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу. Про це повідомляє Reuters.

ОПЕК+ із листопада збільшить видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу.
Фото: depositphotos

Плани ОПЕК+

Зазначається, що група ОПЕК+ збільшила свої цілі із видобутку нафти на понад 2,7 мільйона барелів на день цього року, що еквівалентно приблизно 2,5% світового попиту.

Зміна політики після років скорочень має на меті повернути частку ринку у таких конкурентів, як американських виробників сланцевої нафти, йдеться у матеріалі.

За словами джерел Reuters, напередодні росія та Саудівська Аравія, які є найбільшими виробниками в ОПЕК+, мали різні погляди щодо обсягів видобутку нафти.

росія виступала за помірне збільшення видобутку, таке ж, як у жовтні, для уникнення тиску на ціни на нафту, а також через те, що москві буде важко збільшити видобуток через санкції, пов’язані з війною проти України, розповіли джерела цього тижня.

Саудівська Аравія хотіла б збільшити запланований обсяг видобутку у два, три або навіть чотири рази — до 274 000, 411 000 або 548 000 барелів на добу відповідно — оскільки країна має вільні потужності і прагне швидше відновити свою частку на ринку, сказали джерела.

У своїй заяві у неділю ОПЕК зазначила, що організація вважає глобальні економічні перспективи стабільними, а фундаментальні показники ринку здоровими через низькі запаси нафти.

Скорочення видобутку ОПЕК+ досягло піку у березні, склавши загалом 5,85 мільйона барелів на добу. Скорочення включало три елементи: добровільне скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу; 1,65 мільйона барелів на добу від восьми членів групи та ще 2 мільйона барелів на добу від усієї групи.

Вісім виробників планують повністю скасувати один елемент цих скорочень (2,2 мільйона барелів на добу) до кінця вересня. У жовтні вони почали скасування скорочення у 1,65 мільйона барелів на добу зі збільшенням видобутку на 137 000 барелів на добу.

Наступна зустріч восьми країн групи запланована на неділю, 2 листопада.

Автор:
Роман Мирончук
Джерело: Мінфін
