Чи можуть звичайні копійки стати інвестицією? Чому деякі пам’ятні монети зростають у ціні в десятки разів? І чи варто сьогодні вкладати гроші у нумізматику, щоб не лише колекціонувати, а й заробити?
5 жовтня 2025, 16:00
Колекційні монети як інвестиція. Що приносить найбільший прибуток? (відео)
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- які копійки і пам’ятні монети можуть коштувати сотні й тисячі гривень
- чому стартова ціна від НБУ зростає в кілька разів
- як впливають курс долара і ціна металів на вартість монет
- які популярні монети вигідно купувати.
Джерело: Мінфін
