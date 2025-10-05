PlayCity поповнило бюджет на 592 мільйони гривень від надходжень ліцензійних платежів

Державне агентство «ПлейСіті» упродовж ІІІ кварталу забезпечило 592,7 млн грн надходжень ліцензійних платежів до бюджету від учасників ринку азартних ігор.

«Продовжуємо реформу гральної індустрії. Сотні мільйонів гривень від ліцензійних платежів до бюджету, цифровізація реєстрів, посилення правил для організаторів і нові стандарти відповідальної гри», — йдеться в повідомленні.

За даними установи, у ІІІ кварталі 2025 року бюджет отримав 592,7 млн грн ліцензійних платежів у сфері азартних ігор.

Крім того, було накладено 24 млн грн штрафів за незаконну рекламу казино. Протягом вказаного періоду також було заблоковано 865 онлайн-казино та 32 сторінки у соцмережах за розповсюдження незаконної реклами азартних ігор.