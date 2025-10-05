Державне агентство «ПлейСіті» упродовж ІІІ кварталу забезпечило 592,7 млн грн надходжень ліцензійних платежів до бюджету від учасників ринку азартних ігор.
5 жовтня 2025, 15:16
PlayCity поповнило бюджет на 592 мільйони гривень від надходжень ліцензійних платежів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Продовжуємо реформу гральної індустрії. Сотні мільйонів гривень від ліцензійних платежів до бюджету, цифровізація реєстрів, посилення правил для організаторів і нові стандарти відповідальної гри», — йдеться в повідомленні.
За даними установи, у ІІІ кварталі 2025 року бюджет отримав 592,7 млн грн ліцензійних платежів у сфері азартних ігор.
Читайте також: PlayCity заблокувало сім акаунтів в Інстаграмі за незаконну рекламу грального бізнесу
Крім того, було накладено 24 млн грн штрафів за незаконну рекламу казино. Протягом вказаного періоду також було заблоковано 865 онлайн-казино та 32 сторінки у соцмережах за розповсюдження незаконної реклами азартних ігор.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі