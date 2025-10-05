Ринок IPO у Європі почав відновлюватися після тривалого спаду, і інвестиційні банкіри очікують на появу великих угод. У третьому кварталі поточного року в регіоні відбулися три лістинги, які залучили понад $500 млн кожен, а ще два розміщення повинні почати торгуватися наступного тижня, повідомляє Bloomberg.

Загалом у третьому кварталі європейські компанії залучили через первинні розміщення майже $3 млрд, що на 60% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Глобальний співголова ринків акціонерного капіталу Morgan Stanley Мартін Торнікрофт зазначив, що якість пропозиції європейських IPO значно зросла, і на ринок виходять одні з найкращих компаній регіону.

Глава європейського підрозділу ринків акціонерного капіталу Bank of America Джером Ренар зазначив, що імпульс на ринку IPO набирає обертів, проте ситуація, як і раніше, залежить від результатів розміщень. Успіх приваблює успіх, коли йдеться про первинні розміщення, пояснив він.

Результати нещодавніх IPO виявилися неоднозначними. Акції компанії SMG Swiss Marketplace Group торгуються нижче за ціну розміщення після попередження про зниження прибутку у конкурента. Навпаки, папери Noba Bank зросли на 29% з моменту IPO у Стокгольмі минулого тижня. Акції Cirsa Enterprises в середньому торгуються лише на 1% вище за ціну пропозиції з моменту лістингу в липні, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Глава підрозділу ринків акціонерного капіталу BNP Paribas Андреас Бернсторфф зазначив, що ринок IPO знову відкрився, але довгострокові інвестори залишаються обережними та побоюються угод із неправильною оцінкою.

Охоронна компанія Verisure знаходиться у процесі проведення найбільшого за три роки IPO в Європі, прагнучи залучити понад 3 млрд євро перед стартом торгів у Стокгольмі 8 жовтня. Виробник протезів Ottobock також планує розпочати торги наступного тижня у Франкфурті, розміщення може залучити до 702 млн євро.

Глава синдикації ринків акціонерного капіталу Citigroup у Європі, на Близькому Сході та в Африці Навін Міттел наголосив, що вихід на американський ринок не є чарівним вирішенням проблем деяких IPO. Європі просто потрібно більше активів, які забезпечують добру прибутковість, вважає він.

