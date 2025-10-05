Золото знову у фаворі: хто і навіщо скуповує метал

Світові центробанки у серпні збільшили свої резерви сумарно на 15 тонн золота, випливає із даних Всесвітньої золотої ради (WGC). Як зазначає організація, це ознаменувало повернення попиту на метал після липневої паузи, коли купівлі та продажі металу врівноважили один одного.

Інтерес регуляторів до золота зберігається, незважаючи на нові цінові рекорди на ринку, йдеться у доповіді. Як зазначає WGC, подорожчання металу могло обмежити обсяги закупівель і навіть викликати окремі тактичні продажі, але загалом центробанки «залишаються зацікавленими у нарощуванні обсягів золота».

Найбільші покупці

Найбільшим покупцем у серпні став Національний банк Казахстану, який додав 8 тонн до запасів і довів їх до 316 тонн. WGC зазначає, що Казахстан збільшує золотий резерв шостий місяць поспіль і з початку року додав 32 тонни.

Болгарія збільшила резерви на 2 тонни, що стало найбільшим щомісячним поповненням країни з 1997 року. Зараз вона має 43 тонни золота, і, за прогнозом організації, частина запасів може бути передана до Європейського центробанку після того, як країна увійде до єврозони в січні 2026 року.

Туреччина додала ще дві тонни, довівши сукупні офіційні резерви до 639 тонн. З початку року приріст становив 21 тонну.

Китай повідомив про купівлю 2 тонни, 10-й місяць поспіль збільшуючи золотий запас. Загальний обсяг перевищив 2 300 тонн, проте частка золота у міжнародних резервах країни поки що становить лише 7%.

Узбекистан, Чехія та Гана також додали по 2 тонни кожна. Внаслідок цього запаси Чехії досягли 65 тонн, а центробанк країни заявив про мету довести показник до 100 тонн до 2028 року.

Крім того, Центральний резервний банк Сальвадора повідомив про купівлю майже 14 тисяч унцій (менше 0,5 тонни), пояснивши, що угода пов'язана зі «стратегією довгострокової диверсифікації резервів»

Головні продавці

На тлі загального зростання покупок іншими ЦБ лише два центробанки у серпні виступили продавцями: росія (-3 тонни) та Індонезія (-2 тонни). У WGC припускають, що зниження запасів у росії пов'язане із програмою карбування інвестиційних та пам'ятних монет.

Окремо WGC наголошує на кроці Національного банку Польщі, який оголосив про підвищення цільового рівня золота в резервах з 20% до 30%. З початку року регулятор уже придбав 67 тонн, ставши найбільшим покупцем 2025 року, і на кінець серпня його запаси сягнули 515 тонн.