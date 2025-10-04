Від розміщення ОВДП уряд залучив із початку року 394 мільярда гривень

Із початку 2025 року уряд залучив від продажу / обміну облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах 394 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 1 852 млрд грн. Про це повідомив Національний банк.

Скільки залучили коштів

«За даними депозитарію НБУ, упродовж січня — вересня 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 302 926,3 млн грн, $1 462,1 млн та 643,4 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 240 615,6 млн грн, $1 983,2 млн та 752,5 млн євро», — ідеться в повідомленні.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у вересні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США — 4,15% річних, у євро — 3,25% річних.

Також у НБУ навели детальну статистику депозитарію станом на 1 жовтня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на цю дату становив 169,8 млрд грн в еквіваленті порівняно з 141,1 млрд грн в еквіваленті 1 жовтня 2024 року. Тобто за останній рік він зріс у 1,2 раза.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Як писав «Мінфін», загалом із початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму близько 408,5 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення обсяг залучених коштів перевищив 1,88 трлн грн в еквіваленті.