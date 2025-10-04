НБУ на потреби оборони у вересні перерахував майже 3,8 мільярда гривень

Станом на 1 жовтня 2025 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив майже 4 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 2,4 млрд грн. Про це повідомляє НБУ.

Скільки надійшло коштів на рахунок

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 86,3 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 64,8 млрд грн в еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 82,3 млрд грн. У вересні 2025 року — понад 3,8 млрд грн.

Нагадаємо

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.