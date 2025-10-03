Чому ринки зростають попри шатдаун і до чого тут штучний інтелект

Припинення роботи уряду США мало б стати холодним душем для інвесторів, адже Федеральна резервна система тепер змушена діяти наосліп без ключових економічних даних. Однак, всупереч усім очікуванням, ринки відреагували рекордним зростанням. Причиною цього нестримного оптимізму став штучний інтелект, хайп навколо якого продовжує штовхати індекси до нових історичних максимумів, ігноруючи будь-які негативні сигнали. Про це пише фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Політика на паузі

На початку тижня ми очікували, що його головною подією має стати оприлюднення Звіту про стан ринку праці, який в умовах нинішньої невизначеності щодо монетарної стратегії ФРС, набуває ще більшого значення, але американський уряд припинив роботу і аж поки його діяльність не буде розблоковано світ не побачить жодного звіту. Коли це трапиться, ніхто не знає — демократи твердо стоять на своєму і не збираються йти на компроміс з республіканцями в питаннях фінансування. Здавалося б — трагедія, ви тільки уявіть, що трапиться, якщо раптом український уряд, чи ще гірше — парламент, і не дає боже — офіс президента, перестануть працювати. Навіть уявити страшно!

А ось американцям не страшно. Деякі особливо злі язики навіть подейкують, що, власне, припинення роботу уряду було саме те, що хотів Трамп, бо за законом це дозволить йому скоротити деякі урядові підрозділи, не погоджуючи свої рішення з конгресом. Але це все лише припущення, хоча напередодні shutdown саме Трамп заявив, що «багато гарного може вийти з припинення роботи уряду» і додав: «Ми зможемо позбутися багатьох речей, яких ми не хотіли б мати, і це будуть речі демократів». Хто у всьому винуватий? Звісно, Байден! Доконаним фактом залишається лише те, що в п’ятницю ніхто не отримав Звіт про стан ринку праці і навряд чи найближчим часом взагалі отримає якісь економічні дані, їх просто не буде кому розповсюджувати. Так що, ФРС, політика якого «залежить від даних про стан економіки», як не раз казав Пауелл, тепер буде змушений рухатися наосліп, а інвестори слідом за ним.

Рекорди всупереч логіці

Здавалося б, що такі драматичні новини як закриття уряду мають справити дуже негативне враження на трейдерів та інвесторів, змушуючи індекси почервоніти. Але це в теорії. На практиці, всі інвестиційні активи — акції, облігації, золото, криптовалюти, сировина — відсвяткували припинення роботи уряду зростанням, а основні індекси навіть встановили чергові історичні рекорди. Дивно? Трохи так, але зовсім трохи, бо яка там економічна та монетарна політика, коли є АІ?!

Пів трильйона за мрію

І цього тижня АІ виправдав сподівання, точніше сказати — ринок отримав нову дозу оптимізму від його апостолів. Залучивши черговий раунд фінансування за оцінкою компанії в $500 мільярдів Open AI став самим дорогим стартапом у світі. Навіть не уявляю, як Маск переживе той факт, що його Space X вже не найдорожчий. А взагалі, не знаю як у вас, а у мене поєднання слів «стартап» та «півтрильйона» викликають певний дисонанс. Але з цим нічого не поробиш — люди часто готові віддати останню сорочку за яскраву мрію.

Маніакальний оптимізм

Закономірно, що хвиля АІ штовхає індекси вище. Починаючи з червня, S&P 500 вже 27 разів обновив історичні максимуми, але не схоже, щоб трейдери та інвестори хвилювалися. Ніхто не хоче пропустити можливість заробити ще трошки. Всі історії про сезонність та репутація вересня, як одного з найгірших місяців для ринку акцій, розбилася вдрузки об непереможний оптимізм і бажання трейдерів виростити дерева не просто до неба, а ще вище. Замість очікуваного падіння маємо приріст в 3.5% за місяць та 8.3% за квартал, і з незламно-потужним оптимізмом розпочинаємо жовтень, ще один найгірший місяць року, з точки зору ефекту сезонності.

Все вище і вище, і вище! Всі розмови про те, що ринок в «маніакальному стані», як демонструє індекс, що його розраховує Bloomberg, виявляється анітрохи не відлякують інвесторів. Гонитва триває, нехай в маніакальному, божевільному чи якомусь ще ненормальному стані. Головне — вона приносить дохід! І цей аргумент здатен розбити всі песимістичні аргументи будь-який «розумних» аналітиків та стратегів. Музика грає, час іде, люди не змінюються!