BlackRock робить гігантську ставку на ШІ: готується угода з купівлі дата-центрів на $40 млрд

Інвестиційний гігант BlackRock близький до однієї з найбільших угод року, що підкреслює бум навколо штучного інтелекту. Його інфраструктурний підрозділ Global Infrastructure Partners (GIP) веде переговори про придбання оператора дата-центрів Aligned Data Centers за суму, що може сягнути $40 мільярдів. Про це повідомляє агентство Bloomberg 3 жовтня з посиланням на поінформовані джерела.

Деталі угоди

За даними джерел, угоду може бути анонсовано вже найближчими днями. Вона стане однією з п'яти найбільших у світі цього року.

Покупець: Global Infrastructure Partners (GIP) — один із найбільших у світі інфраструктурних фондів, який минулого року був придбаний компанією BlackRock за $12,5 млрд.

Об'єкт: Aligned Data Centers — великий оператор дата-центрів у США та Південній Америці, що належить, зокрема, австралійській фінансовій групі Macquarie.

Співінвестор: У переговорах також бере участь MGX — інвестиційна компанія у сфері ШІ, створена суверенним фондом Абу-Дабі Mubadala.

Чому дата-центри стали «золотою жилою» епохи ШІ

Сучасні моделі штучного інтелекту, як-от ChatGPT, потребують колосальних обчислювальних потужностей для свого навчання та роботи. Ця потужність забезпечується тисячами спеціалізованих чипів, які розміщуються у величезних, добре охолоджуваних та енергоємних будівлях — дата-центрах.

Вибуховий попит на ШІ спричинив справжню «золоту лихоманку» на ринку інфраструктури. Компанії-оператори дата-центрів, такі як Aligned, стали одними з головних бенефіціарів цього тренду. Попит на їхні послуги настільки великий, що інвестори також почали придивлятися до енергетичних компаній. Наприклад, GIP також розглядає можливість придбання енергетичної компанії AES Corp. вартістю $38 млрд, очікуючи на стрімке зростання попиту на електроенергію з боку ШІ.

Інвестиційна лихоманка та побоювання «бульбашки»

Угода BlackRock є частиною хвилі гігантських інвестицій у все, що пов'язано зі штучним інтелектом. Технологічні гіганти, як-от Meta та Oracle, залучають десятки мільярдів доларів на будівництво нових дата-центрів.

Водночас стрімке зростання оцінок викликає у деяких спостерігачів побоювання щодо формування нової технологічної «бульбашки». Вони зазначають, що реальні доходи від ШІ-сервісів поки що не встигають за астрономічними витратами на інфраструктуру.