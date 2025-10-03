BlackRock робить гігантську ставку на ШІ: готується угода з купівлі дата-центрів на $40 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 жовтня 2025, 19:05

BlackRock робить гігантську ставку на ШІ: готується угода з купівлі дата-центрів на $40 млрд

Інвестиційний гігант BlackRock близький до однієї з найбільших угод року, що підкреслює бум навколо штучного інтелекту. Його інфраструктурний підрозділ Global Infrastructure Partners (GIP) веде переговори про придбання оператора дата-центрів Aligned Data Centers за суму, що може сягнути $40 мільярдів. Про це повідомляє агентство Bloomberg 3 жовтня з посиланням на поінформовані джерела.

Інвестиційний гігант BlackRock близький до однієї з найбільших угод року, що підкреслює бум навколо штучного інтелекту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди

За даними джерел, угоду може бути анонсовано вже найближчими днями. Вона стане однією з п'яти найбільших у світі цього року.

  • Покупець: Global Infrastructure Partners (GIP) — один із найбільших у світі інфраструктурних фондів, який минулого року був придбаний компанією BlackRock за $12,5 млрд.
  • Об'єкт: Aligned Data Centers — великий оператор дата-центрів у США та Південній Америці, що належить, зокрема, австралійській фінансовій групі Macquarie.
  • Співінвестор: У переговорах також бере участь MGX — інвестиційна компанія у сфері ШІ, створена суверенним фондом Абу-Дабі Mubadala.

Чому дата-центри стали «золотою жилою» епохи ШІ

Сучасні моделі штучного інтелекту, як-от ChatGPT, потребують колосальних обчислювальних потужностей для свого навчання та роботи. Ця потужність забезпечується тисячами спеціалізованих чипів, які розміщуються у величезних, добре охолоджуваних та енергоємних будівлях — дата-центрах.

Вибуховий попит на ШІ спричинив справжню «золоту лихоманку» на ринку інфраструктури. Компанії-оператори дата-центрів, такі як Aligned, стали одними з головних бенефіціарів цього тренду. Попит на їхні послуги настільки великий, що інвестори також почали придивлятися до енергетичних компаній. Наприклад, GIP також розглядає можливість придбання енергетичної компанії AES Corp. вартістю $38 млрд, очікуючи на стрімке зростання попиту на електроенергію з боку ШІ.

Інвестиційна лихоманка та побоювання «бульбашки»

Угода BlackRock є частиною хвилі гігантських інвестицій у все, що пов'язано зі штучним інтелектом. Технологічні гіганти, як-от Meta та Oracle, залучають десятки мільярдів доларів на будівництво нових дата-центрів.

Водночас стрімке зростання оцінок викликає у деяких спостерігачів побоювання щодо формування нової технологічної «бульбашки». Вони зазначають, що реальні доходи від ШІ-сервісів поки що не встигають за астрономічними витратами на інфраструктуру.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами