НБУ купує два мінівени Hyundai Staria за 5,3 млн грн

Національний банк України витратить 5,33 мільйона гривень на закупівлю двох нових мінівенів Hyundai Staria у найвищій комплектації. Відповідний договір з ТОВ «Автоберег» було укладено 30 вересня за результатами тендеру, на який не з'явився жоден інший учасник. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

Що саме купує Нацбанк: деталі комплектації

Згідно з тендерною документацією, протягом місяця до Києва мають поставити два семимісні повнопривідні мінівени Hyundai Staria 2025 року випуску в найдорожчій комплектації 7-Top.

Автомобілі оснащені дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та широким набором опцій, що включають:

Безпека: Системи відеомоніторингу «сліпих» зон, кругового огляду, парктроніки та пакет активної безпеки.

Комфорт: Тризонний клімат-контроль, електропривід пасажирських дверей, підігрів та вентиляція сидінь першого та другого рядів.

Преміум-опції: Преміальна акустична система BOSE з 11 динаміками, підсилювачем та сабвуфером.

Додатково до автомобілів постачальник надасть комплекти зимової гуми та набори автомобіліста.

Ціна питання: порівняння з ринковою вартістю

Вартість одного автомобіля для Нацбанку склала 2,67 млн грн.

Для порівняння, в автосалонах ціна на аналогічну модель у комплектації 7-Top стартує від 2,59 млн грн. Різниця у вартості може пояснюватися включенням до тендерної ціни додаткового обладнання, зокрема комплектів зимових шин.

Закупівля без конкуренції

Тендер пройшов без конкурентної боротьби. ТОВ «Автоберег» було єдиним учасником, що подав пропозицію на відкриті торги, тому договір було укладено з ним за запропонованою ціною.