НБУ купує два мінівени Hyundai Staria за 5,3 млн грн

Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
3 жовтня 2025, 18:28

НБУ купує два мінівени Hyundai Staria за 5,3 млн грн

Національний банк України витратить 5,33 мільйона гривень на закупівлю двох нових мінівенів Hyundai Staria у найвищій комплектації. Відповідний договір з ТОВ «Автоберег» було укладено 30 вересня за результатами тендеру, на який не з'явився жоден інший учасник. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

Національний банк України витратить 5,33 мільйона гривень на закупівлю двох нових мінівенів Hyundai Staria у найвищій комплектації.

Що саме купує Нацбанк: деталі комплектації

Згідно з тендерною документацією, протягом місяця до Києва мають поставити два семимісні повнопривідні мінівени Hyundai Staria 2025 року випуску в найдорожчій комплектації 7-Top.

Автомобілі оснащені дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та широким набором опцій, що включають:

  • Безпека: Системи відеомоніторингу «сліпих» зон, кругового огляду, парктроніки та пакет активної безпеки.
  • Комфорт: Тризонний клімат-контроль, електропривід пасажирських дверей, підігрів та вентиляція сидінь першого та другого рядів.
  • Преміум-опції: Преміальна акустична система BOSE з 11 динаміками, підсилювачем та сабвуфером.

Додатково до автомобілів постачальник надасть комплекти зимової гуми та набори автомобіліста.

Ціна питання: порівняння з ринковою вартістю

Вартість одного автомобіля для Нацбанку склала 2,67 млн грн.

Для порівняння, в автосалонах ціна на аналогічну модель у комплектації 7-Top стартує від 2,59 млн грн. Різниця у вартості може пояснюватися включенням до тендерної ціни додаткового обладнання, зокрема комплектів зимових шин.

Закупівля без конкуренції

Тендер пройшов без конкурентної боротьби. ТОВ «Автоберег» було єдиним учасником, що подав пропозицію на відкриті торги, тому договір було укладено з ним за запропонованою ціною.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
