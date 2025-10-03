Американський Citibank, один із найбільших іноземних банків на російському ринку, оголосив про фактичне припинення своєї діяльності в росії. З 1 листопада фінансова установа припиняє обслуговування всіх ощадних та накопичувальних рахунків, завершуючи процес згортання бізнесу, розпочатий після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство Reuters, передає Moscow Times.
3 жовтня 2025, 17:03
Останній великий банк США йде з росії: Citibank згортає залишки бізнесу
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як Citibank йшов з росії
Рішення Citibank вийти з ринку не було спонтанним, а реалізовувалося в кілька етапів:
- Початок 2021 року: Citigroup вперше оголосила про плани продати роздрібний бізнес в рф.
- Після 2022 року: Після повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення не продавати, а фактично закрити бізнес.
- 2024 рік: Банк припинив обслуговування своїх дебетових карток, зупинив операції через Систему швидких платежів, перекази та покупки за QR-кодом.
- Листопад 2024 року: Було закрито останнє відділення, що працювало з роздрібними клієнтами в москві.
- Листопад 2025 року: Фінальний крок — припинення обслуговування всіх ощадних рахунків.
За час згортання бізнесу кредитний портфель банку скоротився на 98%, а обсяг вкладів — у 90−150 разів.
Загальний тренд: європейські банки також під тиском
Citibank є частиною ширшої тенденції виходу західних фінансових установ з російського ринку. Європейські банки також згортають операції під тиском Європейського центрального банку (ЄЦБ), який вимагає від них якомога швидше покинути країну.
- UniCredit (Італія): З 1 жовтня припинив приймати нових корпоративних клієнтів та підвищив тарифи на обслуговування у 8−10 разів.
- Raiffeisenbank (Австрія): Ще торік припинив закордонні перекази для більшості клієнтів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі