Останній великий банк США йде з росії: Citibank згортає залишки бізнесу

Американський Citibank, один із найбільших іноземних банків на російському ринку, оголосив про фактичне припинення своєї діяльності в росії. З 1 листопада фінансова установа припиняє обслуговування всіх ощадних та накопичувальних рахунків, завершуючи процес згортання бізнесу, розпочатий після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство Reuters, передає Moscow Times.

Як Citibank йшов з росії

Рішення Citibank вийти з ринку не було спонтанним, а реалізовувалося в кілька етапів:

Початок 2021 року: Citigroup вперше оголосила про плани продати роздрібний бізнес в рф.

Після 2022 року: Після повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення не продавати, а фактично закрити бізнес.

2024 рік: Банк припинив обслуговування своїх дебетових карток, зупинив операції через Систему швидких платежів, перекази та покупки за QR-кодом.

Листопад 2024 року: Було закрито останнє відділення, що працювало з роздрібними клієнтами в москві.

Листопад 2025 року: Фінальний крок — припинення обслуговування всіх ощадних рахунків.

За час згортання бізнесу кредитний портфель банку скоротився на 98%, а обсяг вкладів — у 90−150 разів.

Загальний тренд: європейські банки також під тиском

Citibank є частиною ширшої тенденції виходу західних фінансових установ з російського ринку. Європейські банки також згортають операції під тиском Європейського центрального банку (ЄЦБ), який вимагає від них якомога швидше покинути країну.