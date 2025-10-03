Виробник LED-масок для світлотерапії дебютував на Лондонській фондовій біржі

Акції компанії Beauty Tech Group зросли в перші години торгів після початку торгів на Лондонській фондовій біржі. Компанія займається виробництвом домашніх пристроїв для краси, включаючи LED-маски для світлотерапії під брендом CurrentBody. Про це повідомляє The Wall Street Journal 3 жовтня.

Деталі лістингу та результати торгів

Вартість акцій Beauty Tech досягла приблизно 285 пенсів у ранкових європейських торгах, що перевищило ціну первинного публічного розміщення (IPO) у 271 пенс за акцію. Компанія встановила ціну IPO в межах діапазону від 251 до 291 пенса за акцію.

За встановленою ціною ринкова капіталізація компанії становить 300 мільйонів фунтів (403,2 мільйона доларів). У рамках IPO Beauty Tech залучила 29 мільйонів фунтів нових коштів.

Підтримка для Лондонської біржі

Лістинг Beauty Tech став необхідною підтримкою для Лондонської біржі після серії гучних відходів компаній, які шукають вищі оцінки і обирають лістинг у США.

Нещодавно компанія грошових переказів Wise і орендна компанія Ashtead оголосили плани перенести свої основні лістинги до США. Ashtead планує розміститися в Нью-Йорку в березні наступного року, а Wise — у другому кварталі 2026 року.

На початку цього тижня фармацевтична компанія AstraZeneca, найбільша компанія Великої Британії за ринковою вартістю, заявила про плани прямого лістингу своїх акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі для розширення бази інвесторів на своєму найбільшому ринку.

Компанії, що залишаються в Лондоні

Водночас сировинний гігант Glencore вирішив залишити основні торги в Лондоні після перегляду своїх варіантів лістингу, заявивши, що акціонери не отримають вигоди від переходу до Нью-Йорка. Компанія консервованого тунця і готових страв Princes Group також оголосила в п'ятницю плани лістингу на Лондонській фондовій біржі.

Про компанію Beauty Tech

Beauty Tech розробляє лазерні та LED-технології для естетичних процедур у домашніх умовах.

За словами компанії, її технології використовують знаменитості, зокрема Кім Кардашян і Серена Вільямс, а також продукція з'являлася в серіалі Netflix «Емілі в Парижі».

Чому це важливо

Успішний дебют Beauty Tech на Лондонській біржі демонструє, що британський фондовий ринок все ще може залучати нові компанії, попри відтік великих корпорацій до США. Це особливо важливо для сектору технологічних компаній, який традиційно вважається більш привабливим для американських інвесторів. Успіх Beauty Tech може стати сигналом для інших технологічних стартапів розглянути Лондон як альтернативу американським біржам.