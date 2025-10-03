Виробник LED-масок для світлотерапії дебютував на Лондонській фондовій біржі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 жовтня 2025, 15:18

Виробник LED-масок для світлотерапії дебютував на Лондонській фондовій біржі

Акції компанії Beauty Tech Group зросли в перші години торгів після початку торгів на Лондонській фондовій біржі. Компанія займається виробництвом домашніх пристроїв для краси, включаючи LED-маски для світлотерапії під брендом CurrentBody. Про це повідомляє The Wall Street Journal 3 жовтня.

Акції компанії Beauty Tech Group зросли в перші години торгів після початку торгів на Лондонській фондовій біржі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі лістингу та результати торгів

Вартість акцій Beauty Tech досягла приблизно 285 пенсів у ранкових європейських торгах, що перевищило ціну первинного публічного розміщення (IPO) у 271 пенс за акцію. Компанія встановила ціну IPO в межах діапазону від 251 до 291 пенса за акцію.

За встановленою ціною ринкова капіталізація компанії становить 300 мільйонів фунтів (403,2 мільйона доларів). У рамках IPO Beauty Tech залучила 29 мільйонів фунтів нових коштів.

Підтримка для Лондонської біржі

Лістинг Beauty Tech став необхідною підтримкою для Лондонської біржі після серії гучних відходів компаній, які шукають вищі оцінки і обирають лістинг у США.

Нещодавно компанія грошових переказів Wise і орендна компанія Ashtead оголосили плани перенести свої основні лістинги до США. Ashtead планує розміститися в Нью-Йорку в березні наступного року, а Wise — у другому кварталі 2026 року.

На початку цього тижня фармацевтична компанія AstraZeneca, найбільша компанія Великої Британії за ринковою вартістю, заявила про плани прямого лістингу своїх акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі для розширення бази інвесторів на своєму найбільшому ринку.

Компанії, що залишаються в Лондоні

Водночас сировинний гігант Glencore вирішив залишити основні торги в Лондоні після перегляду своїх варіантів лістингу, заявивши, що акціонери не отримають вигоди від переходу до Нью-Йорка. Компанія консервованого тунця і готових страв Princes Group також оголосила в п'ятницю плани лістингу на Лондонській фондовій біржі.

Про компанію Beauty Tech

Beauty Tech розробляє лазерні та LED-технології для естетичних процедур у домашніх умовах.

За словами компанії, її технології використовують знаменитості, зокрема Кім Кардашян і Серена Вільямс, а також продукція з'являлася в серіалі Netflix «Емілі в Парижі».

Чому це важливо

Успішний дебют Beauty Tech на Лондонській біржі демонструє, що британський фондовий ринок все ще може залучати нові компанії, попри відтік великих корпорацій до США. Це особливо важливо для сектору технологічних компаній, який традиційно вважається більш привабливим для американських інвесторів. Успіх Beauty Tech може стати сигналом для інших технологічних стартапів розглянути Лондон як альтернативу американським біржам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами