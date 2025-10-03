Акції золотодобувних компаній злетіли на 135% цьогоріч

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 жовтня 2025, 14:44

Акції золотодобувних компаній злетіли на 135% цьогоріч

Акції золотодобувних компаній показали феноменальне зростання цього року, значно випередивши навіть найпопулярніші технологічні інвестиції. Індекс світових золотодобувних компаній злетів на 135% з початку року, слідуючи за стрімким подорожчанням дорогоцінного металу. Про це повідомляє Bloomberg 3 жовтня.

Акції золотодобувних компаній показали феноменальне зростання цього року, значно випередивши навіть найпопулярніші технологічні інвестиції.
Фото: freepik

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордна перевага над чіпами

Золотодобувні компанії готуються до найбільшого в історії переважання над індексом великих світових виробників напівпровідників, який зріс лише на 40%. Такий значний розрив підкреслює ключову динаміку цьогорічних світових ринків: попри ажіотаж навколо штучного інтелекту, інвестори також приваблюються невпинним ралі золота через накопичення металу центральними банками світу.

«Золото та золотодобувачі — це один з моїх найбільш оптимістичних середньострокових тематичних прогнозів», — зазначила Анна Ву, стратег з міжкласових інвестицій Van Eck Associates Corp. у Сіднеї. За її словами, золото має привабливість безпечної гавані, «тоді як золотодобувачі також готові отримати користь від розширення маржі та переоцінки вартості».

Золото б'є рекорди

Саме золото злетіло більш ніж на 45% цього року, торкаючись серії нових історичних максимумів і прямуючи до найкращого результату з 1979 року. Окрім купівлі центральними банками, метал також підтримується зниженням процентних ставок Федеральної резервної системи, тенденцією дедоларизації та зростанням активів у біржових фондах, забезпечених золотом.

Серед двигунів індексу золотодобувачів, акції Newmont Corp. та Agnico Eagle Mines Ltd. на Нью-Йоркській біржі зросли більш ніж удвічі у 2025 році. Акції Zijin Mining Group Co. підскочили понад 130% у Гонконзі, випередивши прибутки китайського фаворита ШІ Alibaba Group Holding Ltd.

Фактори, що підтримують ралі золота

Кілька ключових факторів продовжують підтримувати зростання золота у 2025 році. Центральні банки світу, особливо країн, що розвиваються, активно диверсифікують свої резерви від долара США до золота. Одночасно геополітична напруженість та інфляційні побоювання змушують приватних інвесторів шукати захисні активи. Федеральна резервна система США знизила процентні ставки, що зменшило альтернативну вартість зберігання безприбуткового активу як золото.

Чому це важливо

Феноменальні прибутки золотодобувачів демонструють, що навіть в епоху технологічної революції та ШІ, традиційні захисні активи можуть перевершити найбільш розрекламовані сектори. Це нагадує інвесторам про важливість диверсифікації портфеля та того, що ринкові тренди можуть змінюватися несподівано.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами