Акції золотодобувних компаній злетіли на 135% цьогоріч

Акції золотодобувних компаній показали феноменальне зростання цього року, значно випередивши навіть найпопулярніші технологічні інвестиції. Індекс світових золотодобувних компаній злетів на 135% з початку року, слідуючи за стрімким подорожчанням дорогоцінного металу. Про це повідомляє Bloomberg 3 жовтня.

Рекордна перевага над чіпами

Золотодобувні компанії готуються до найбільшого в історії переважання над індексом великих світових виробників напівпровідників, який зріс лише на 40%. Такий значний розрив підкреслює ключову динаміку цьогорічних світових ринків: попри ажіотаж навколо штучного інтелекту, інвестори також приваблюються невпинним ралі золота через накопичення металу центральними банками світу.

«Золото та золотодобувачі — це один з моїх найбільш оптимістичних середньострокових тематичних прогнозів», — зазначила Анна Ву, стратег з міжкласових інвестицій Van Eck Associates Corp. у Сіднеї. За її словами, золото має привабливість безпечної гавані, «тоді як золотодобувачі також готові отримати користь від розширення маржі та переоцінки вартості».

Золото б'є рекорди

Саме золото злетіло більш ніж на 45% цього року, торкаючись серії нових історичних максимумів і прямуючи до найкращого результату з 1979 року. Окрім купівлі центральними банками, метал також підтримується зниженням процентних ставок Федеральної резервної системи, тенденцією дедоларизації та зростанням активів у біржових фондах, забезпечених золотом.

Серед двигунів індексу золотодобувачів, акції Newmont Corp. та Agnico Eagle Mines Ltd. на Нью-Йоркській біржі зросли більш ніж удвічі у 2025 році. Акції Zijin Mining Group Co. підскочили понад 130% у Гонконзі, випередивши прибутки китайського фаворита ШІ Alibaba Group Holding Ltd.

Фактори, що підтримують ралі золота

Кілька ключових факторів продовжують підтримувати зростання золота у 2025 році. Центральні банки світу, особливо країн, що розвиваються, активно диверсифікують свої резерви від долара США до золота. Одночасно геополітична напруженість та інфляційні побоювання змушують приватних інвесторів шукати захисні активи. Федеральна резервна система США знизила процентні ставки, що зменшило альтернативну вартість зберігання безприбуткового активу як золото.

Чому це важливо

Феноменальні прибутки золотодобувачів демонструють, що навіть в епоху технологічної революції та ШІ, традиційні захисні активи можуть перевершити найбільш розрекламовані сектори. Це нагадує інвесторам про важливість диверсифікації портфеля та того, що ринкові тренди можуть змінюватися несподівано.