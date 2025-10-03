Зарплата в трильйон доларів: інвестори повстали проти нового плану виплат Ілону Маску

Група акціонерів Tesla та високопосадовці кількох американських штатів закликали інвесторів проголосувати проти нового компенсаційного пакета для Ілона Маска обсягом в $1 трильйон. У своєму зверненні вони звинуватили раду директорів у «нездатності здійснювати нагляд» за менеджментом та погіршенні фінансових показників компанії. Про це йдеться у регуляторній заявці, опублікованій у четвер, повідомляє Reuters 3 жовтня.

Вимоги

Коаліція, до якої входять інвестиційна група SOC Investment Group, скарбники штатів Невада, Нью-Мексико та Коннектикут, а також фінансовий контролер Нью-Йорка Бред Лендер, висунула дві основні вимоги до акціонерів на зборах у листопаді:

Відхилити новий план винагороди для Ілона Маска на суму $1 трлн.

Не переобирати трьох членів ради директорів: Айру Еренпрайса, Джо Геббіа та Кетлін Вілсон-Томпсон.

Головні претензії

На думку опозиційної групи, рада директорів надто зосереджена на «невпинному переслідуванні» мети утримати Маска, що шкодить компанії. Вони вказують на погіршення операційних та фінансових показників, а також на «провал у забезпеченні значущого нагляду за менеджментом у реальному часі».

Ця критика лунає на тлі нещодавнього звіту про рекордні поставки автомобілів, які, однак, були спричинені тимчасовим ажіотажем через скасування державних субсидій, і тепер компанія стикається з ризиком падіння продажів.

Відповідь Tesla

Запропонований минулого місяця план виплат є найбільшим в історії корпорацій. Він передбачає досягнення надзвичайно амбітних цілей і має на меті задовольнити вимоги Маска щодо збільшення його контролю над компанією.

У відповідь на критику Tesla опублікувала допис у соцмережі X, де заявила, що план винагороди напряму пов'язує компенсацію Маска зі створенням акціонерної вартості на «трильйони доларів».

«Якщо Ілон Маск не досягне результатів, він не отримає нічого», — йдеться у повідомленні компанії.

