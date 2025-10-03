Група акціонерів Tesla та високопосадовці кількох американських штатів закликали інвесторів проголосувати проти нового компенсаційного пакета для Ілона Маска обсягом в $1 трильйон. У своєму зверненні вони звинуватили раду директорів у «нездатності здійснювати нагляд» за менеджментом та погіршенні фінансових показників компанії. Про це йдеться у регуляторній заявці, опублікованій у четвер, повідомляє Reuters 3 жовтня.
Зарплата в трильйон доларів: інвестори повстали проти нового плану виплат Ілону Маску
Вимоги
Коаліція, до якої входять інвестиційна група SOC Investment Group, скарбники штатів Невада, Нью-Мексико та Коннектикут, а також фінансовий контролер Нью-Йорка Бред Лендер, висунула дві основні вимоги до акціонерів на зборах у листопаді:
- Відхилити новий план винагороди для Ілона Маска на суму $1 трлн.
- Не переобирати трьох членів ради директорів: Айру Еренпрайса, Джо Геббіа та Кетлін Вілсон-Томпсон.
Головні претензії
На думку опозиційної групи, рада директорів надто зосереджена на «невпинному переслідуванні» мети утримати Маска, що шкодить компанії. Вони вказують на погіршення операційних та фінансових показників, а також на «провал у забезпеченні значущого нагляду за менеджментом у реальному часі».
Ця критика лунає на тлі нещодавнього звіту про рекордні поставки автомобілів, які, однак, були спричинені тимчасовим ажіотажем через скасування державних субсидій, і тепер компанія стикається з ризиком падіння продажів.
Відповідь Tesla
Запропонований минулого місяця план виплат є найбільшим в історії корпорацій. Він передбачає досягнення надзвичайно амбітних цілей і має на меті задовольнити вимоги Маска щодо збільшення його контролю над компанією.
У відповідь на критику Tesla опублікувала допис у соцмережі X, де заявила, що план винагороди напряму пов'язує компенсацію Маска зі створенням акціонерної вартості на «трильйони доларів».
«Якщо Ілон Маск не досягне результатів, він не отримає нічого», — йдеться у повідомленні компанії.
Чому це важливо
- Референдум про довіру. Голосування на зборах акціонерів стане своєрідним референдумом про довіру не стільки самому Маску, скільки раді директорів та її здатності контролювати свого харизматичного, але непередбачуваного лідера.
- Безпрецедентний масштаб. Сума в $1 трильйон виходить за межі будь-яких уявлень про компенсацію топменеджера. Вона порушує глобальну дискусію про межі корпоративної винагороди та реальну вартість, яку створює одна людина.
- Тест на зрілість. Цей конфлікт є тестом на зрілість Tesla як публічної компанії. Він покаже, чи можуть міноритарні акціонери та громадські діячі реально впливати на рішення гіганта, де домінує одна потужна фігура. Результат голосування може стати прецедентом для інших технологічних компаній зі схожою структурою управління.
Коментарі