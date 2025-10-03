ШІ-перекладач DeepL готує IPO у США з оцінкою до $5 млрд

Німецька технологічна компанія DeepL, розробник однієї з найпопулярніших у світі систем онлайн-перекладу, вивчає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США. За даними джерел, потенційна оцінка компанії може сягнути $5 мільярдів, що свідчить про високий інтерес інвесторів до сфери штучного інтелекту. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Плани виходу на біржу: оцінка, терміни та місце

За інформацією джерел, компанія з Кельна вже провела попередні переговори з потенційними консультантами щодо лістингу, який може відбутися у 2026 році.

Потенційна оцінка в $5 млрд виглядає амбітною, але відображає стрімке зростання компанії. Лише минулого року DeepL залучила $300 мільйонів інвестицій при оцінці у $2 мільярди.

Наразі обговорення тривають, і фінальні деталі, включно з точними термінами та біржею, можуть змінитися. Офіційний представник DeepL відмовився від коментарів.

Що таке DeepL і чим він кращий за конкурентів

Компанія DeepL, заснована у 2017 році Яреком Кутиловським, швидко завоювала репутацію одного з найточніших інструментів для перекладу, який часто перевершує за якістю Google Translate.

Секрет успіху полягає в особливій архітектурі нейронних мереж, яка дозволяє системі краще розуміти контекст речення, вловлювати нюанси та ідіоми. Завдяки цьому переклади DeepL звучать більш природно та по-людськи.

Компанія не зупиняється на досягнутому і готується до запуску нового продукту DeepL Agent — автономного ШІ-асистента, здатного автоматизувати різноманітні завдання для бізнес-користувачів. Це свідчить про намір DeepL вийти за межі ринку перекладів і стати гравцем на ринку корпоративної автоматизації.

На хвилі хайпу: бум інвестицій у ШІ

Плани DeepL щодо виходу на біржу відбуваються на тлі глобального інвестиційного буму у сфері штучного інтелекту. Попит на ШІ-інструменти та інфраструктуру для них є надзвичайно високим.

Для прикладу, нещодавно Nvidia оголосила про намір інвестувати до $100 млрд в OpenAI, а інший німецький ШІ-стартап, Black Forest Labs, веде переговори про залучення фінансування, яке може підняти його оцінку до $4 млрд. DeepL прагне скористатися цим сприятливим ринковим вікном.