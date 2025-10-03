Офіс «інвестнянь» очолила колишня топменеджерка Мінекономіки

Державну установу UkraineInvest, відому як «Офіс інвестнянь», очолила Марина Хлистун, яка до цього керувала департаментом залучення інвестицій у Міністерстві економіки. Її головним завданням стане супровід великих інвестиційних проєктів, що реалізуються в Україні. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про Марину Хлистун

Представляючи нову керівницю, міністр економіки Олексій Соболев наголосив на її 15-річному досвіді у приватному секторі. За його словами, UkraineInvest потрібна була людина, яка глибоко розуміє бізнес та специфіку залучення капіталу.

«Провідні міжнародні фінансові установи та банки розвитку готові працювати на українському ринку. Аби ці можливості перетворилися на реальні проєкти, нам потрібна була людина, яка глибоко розуміє бізнес… І Марина є саме такою лідеркою», — прокоментував призначення Соболев.

До приходу на держслужбу у 2024 році Марина Хлистун, згідно з її декларацією, працювала у ТОВ «Аерохендлінг», яку раніше пов’язували з Ігорем Коломойським.

Чим займається UkraineInvest

UkraineInvest — це урядовий офіс, створений для залучення та підтримки інвестицій. Його ключова функція — супровід проєктів у межах так званого «закону про інвестнянь», ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Програма передбачає надання державної підтримки (до 30% від суми інвестицій) для проєктів вартістю від 12 мільйонів євро.

Інвестори можуть отримати низку пільг, зокрема:

Звільнення від податку на прибуток на 5 років.

Звільнення від ПДВ та мита при ввезенні нового обладнання.

Компенсацію витрат на підключення до інженерних мереж.

Переважне право на користування земельною ділянкою.

Хто вже отримав «інвестняню»

Наразі в рамках закону укладено чотири інвестиційні угоди. Серед них проєкти з будівництва заводу з переробки сої («Астарта-Київ»), найбільшого у Східній Європі аквапарку в Буковелі (компанії з орбіти Ігоря Палиці) та нового гірського курорту GORO Mountain Resort на Львівщині (компанії власника мережі АЗС «ОККО» Віталія Антонова).

Контекст: повільний старт програми

Попри значні пільги, програма «інвестнянь», запущена ще у 2020 році, демонструє досить повільні результати: за весь час було підписано лише чотири угоди. Критики вказували на складність процедур та те, що основними бенефіціарами програми поки що стають великі українські бізнес-групи, а не нові іноземні інвестори. Водночас сам Офіс UkraineInvest звітує про супровід понад 40 інвестиційних проєктів на загальну суму близько 2,2 млрд євро, що свідчить про наявність інтересу до України, який поки що не завжди трансформується в підписані угоди.