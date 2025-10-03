Курси долара та євро у банках та обмінниках лишаються стабільними. Курси валют змінились на 5−10 копійок.
3 жовтня 2025, 10:36
Курс валют у п'ятницю: банки, обмінники, міжбанк
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 48,05 грн, а продають за 48,78 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,17−41,26, євро — 48,55−48,75 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,08−41,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,17−48,18 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Коментарі