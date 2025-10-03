Що готують банки у жовтні? Ставки кредитів, депозити, ОВДП та курс (відео)

Що готують банки для українців у жовтні 2025 року? У новому випуску розбираємо кредитні ставки для бізнесу і населення, умови по депозитах , прибутковість ОВДП, ситуацію на валютному ринку та тренди дорогоцінних металів.

Чи варто зараз брати кредит, якщо ставки сягають 20%? Які депозити реально дають більше за інфляцію? У якому діапазоні триматимуться прибутковості ОВДП і чому Мінфін активно залучає гроші саме восени? Та що відбуватиметься з євро, доларом і золотом? Усі відповіді — у прогнозі Мінфіну на жовтень.

У цьому відео ви дізнаєтесь:

👉 які будуть реальні ставки за кредитами для юросіб

👉 які ставки по гривневих депозитах для фізосіб очікуються у жовтні

👉 що відбуватиметься з ОВДП

👉 якою буде поведінка валютного ринку

👉 чи вигідно купувати золото/срібло зараз