Що готують банки для українців у жовтні 2025 року? У новому випуску розбираємо кредитні ставки для бізнесу і населення, умови по депозитах, прибутковість ОВДП, ситуацію на валютному ринку та тренди дорогоцінних металів.
3 жовтня 2025, 11:37
Що готують банки у жовтні? Ставки кредитів, депозити, ОВДП та курс (відео)
Чи варто зараз брати кредит, якщо ставки сягають 20%? Які депозити реально дають більше за інфляцію? У якому діапазоні триматимуться прибутковості ОВДП і чому Мінфін активно залучає гроші саме восени? Та що відбуватиметься з євро, доларом і золотом? Усі відповіді — у прогнозі Мінфіну на жовтень.
У цьому відео ви дізнаєтесь:
👉 які будуть реальні ставки за кредитами для юросіб
👉 які ставки по гривневих депозитах для фізосіб очікуються у жовтні
👉 що відбуватиметься з ОВДП
👉 якою буде поведінка валютного ринку
👉 чи вигідно купувати золото/срібло зараз
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі