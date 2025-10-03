В Україні стали частіше закривати ФОПи

За перші дев'ять місяців 2025 року в Україні зареєструвалося понад 225 тисяч нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), що майже відповідає торішнім показникам. Водночас кількість закритих бізнесів зросла на 11% і перевищила 213 тисяч. Попри високу плинність, загальний баланс залишається позитивним. Про це повідомляє платформа Опендатабот 3 жовтня.

Кожен п'ятий закритий ФОП не пропрацював і року

Одним із ключових трендів цього року стала висока плинність серед нових бізнесів. Понад 45 тисяч підприємців, які припинили діяльність у 2025 році, були зареєстровані лише торік. Це свідчить про високі ризики та виклики, з якими стикаються підприємці-початківці.

Попри зростання кількості закриттів, загальний баланс за дев'ять місяців залишається позитивним: було відкрито майже на 12 тисяч ФОПів більше, ніж закрито. При цьому динаміка реєстрацій прискорюється: якщо в січні з'явилося 21,4 тис. нових бізнесів, то у вересні було встановлено рекорд — 29,6 тис.

Де і в чому відкривають бізнес: регіони та сфери

Географія ділової активності залишається незмінною.

Лідери з відкриття ФОПів: Київ (30,5 тис.), Дніпропетровська (22,2 тис.) та Львівська (17,2 тис.) області.

Лідери із закриття ФОПів: Київ (27,5 тис.), Дніпропетровська (19,1 тис.) та Харківська (17,7 тис.) області.

Найпопулярнішою сферою для започаткування власної справи традиційно є торгівля (роздрібна — 29%, оптова — 8%). За нею йдуть ІТ-послуги та ресторанний бізнес. Ці ж сфери є лідерами і за кількістю закриттів, що свідчить про високу конкуренцію.

Жіноче лідерство та іноземні підприємці

Важливою тенденцією 2025 року є те, що 6 із 10 нових ФОПів відкривають жінки. В окремих регіонах, як-от на Сумщині, їхня частка перевищує 63%. Жінки переважно обирають сфери послуг, освіти, виробництва одягу та медицини. Чоловіки ж традиційно домінують у кур'єрській доставці, будівництві та ремонті техніки.

Активність проявляють і іноземці: цьогоріч 1 648 нових ФОПів було відкрито нерезидентами. Найбільше серед них громадян Азербайджану, Узбекистану, Молдови, Вірменії і росії.