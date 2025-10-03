Multi від Мінфін
3 жовтня 2025, 10:55

В Україні стали частіше закривати ФОПи

За перші дев'ять місяців 2025 року в Україні зареєструвалося понад 225 тисяч нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), що майже відповідає торішнім показникам. Водночас кількість закритих бізнесів зросла на 11% і перевищила 213 тисяч. Попри високу плинність, загальний баланс залишається позитивним. Про це повідомляє платформа Опендатабот 3 жовтня.

За перші дев'ять місяців 2025 року в Україні зареєструвалося понад 225 тисяч нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), що майже відповідає торішнім показникам.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кожен п'ятий закритий ФОП не пропрацював і року

Одним із ключових трендів цього року стала висока плинність серед нових бізнесів. Понад 45 тисяч підприємців, які припинили діяльність у 2025 році, були зареєстровані лише торік. Це свідчить про високі ризики та виклики, з якими стикаються підприємці-початківці.

Попри зростання кількості закриттів, загальний баланс за дев'ять місяців залишається позитивним: було відкрито майже на 12 тисяч ФОПів більше, ніж закрито. При цьому динаміка реєстрацій прискорюється: якщо в січні з'явилося 21,4 тис. нових бізнесів, то у вересні було встановлено рекорд — 29,6 тис.

Де і в чому відкривають бізнес: регіони та сфери

Географія ділової активності залишається незмінною.

  • Лідери з відкриття ФОПів: Київ (30,5 тис.), Дніпропетровська (22,2 тис.) та Львівська (17,2 тис.) області.
  • Лідери із закриття ФОПів: Київ (27,5 тис.), Дніпропетровська (19,1 тис.) та Харківська (17,7 тис.) області.

Найпопулярнішою сферою для започаткування власної справи традиційно є торгівля (роздрібна — 29%, оптова — 8%). За нею йдуть ІТ-послуги та ресторанний бізнес. Ці ж сфери є лідерами і за кількістю закриттів, що свідчить про високу конкуренцію.

Жіноче лідерство та іноземні підприємці

Важливою тенденцією 2025 року є те, що 6 із 10 нових ФОПів відкривають жінки. В окремих регіонах, як-от на Сумщині, їхня частка перевищує 63%. Жінки переважно обирають сфери послуг, освіти, виробництва одягу та медицини. Чоловіки ж традиційно домінують у кур'єрській доставці, будівництві та ремонті техніки.

Активність проявляють і іноземці: цьогоріч 1 648 нових ФОПів було відкрито нерезидентами. Найбільше серед них громадян Азербайджану, Узбекистану, Молдови, Вірменії і росії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+30
zephyr
zephyr
3 жовтня 2025, 11:48
#
«Важливою тенденцією 2025 року є те, що 6 із 10 нових ФОПів відкривають жінки" — это не «тенденция», а результат карательных операций ТЦК-НКВД. В Харькове и Днепре закрывают ФОПы…ой, есть какие-то предпосылки?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
3 жовтня 2025, 11:57
#
Иди поплачь! Тыловой ****
+
+60
Tido oss
Tido oss
3 жовтня 2025, 12:15
#
Чому не на державной ?)
+
0
Я. ..
Я. ..
3 жовтня 2025, 14:08
#
«В Харькове и Днепре закрывают ФОПы…ой, есть какие-то предпосылки?»

Напевно тому, що там було відкрито багато ФОП, а зараз люди не працють вже, нє?)) так то в Києві найбільше закритих ФОП, є якісь передумови?)) Ні звісно)

І тобі ж написано «найбільше», а не «виключно в цих областях закривають ФОП»))

А щодо «а результат карательных операций ТЦК-НКВД» тут так звісно, ще б податків якихось придумали побільше, то і жінки б закривали б ФОП, а потім геть манцев вийде і буде руками розводити не розуміючи як же так вийшло)
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
3 жовтня 2025, 11:58
#
Опять зраду с фопами разгоняют, по кругу ходят клоуны)))
+
0
financialGenius
financialGenius
3 жовтня 2025, 12:40
#
«Найбільше серед них громадян Азербайджану, Узбекистану, Молдови, Вірменії і росії.» Никого это не смутило ? В Богдаде все спокойно ?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 жовтня 2025, 13:19
#
Не сильно, тим паче така кількість на всю країну. Добре, що не з Сирії, Лівану, Палестини, Афганістану, Пакистану, Іраку та деяких африканських мусульманських країн:)
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
3 жовтня 2025, 13:29
#
Мене більше цікавить те, як з росії вдалось відкрити ФОП в Україні?
+
0
Я. ..
Я. ..
3 жовтня 2025, 13:50
#
Там не написано «з росії відкрили ФОП в Україні», там написано що громадянин котрий має паспорт мордору — може відкрити ФОП в Україні.

Бо в нас подвійні стандарти. Навіть зараз під час війни є багато компаній, в яких долю в бізнесі мають громадяни рфії, АЛЕ, за законом, якщо вони не є бенефіціарами (менше 25% в праві володіння) — то все ок, тобто сидить такий чорт з кацапським паспортом, в нього внж в Україні 20 років вже як, ну і в нього доля в бізнесі 24%, він на ці 24% має дивіденди з компанії і при цьому наше законодавство не має питань до таких перців.

Ну, а далі, воно звісно сховало паспорт мордору в шухляді, і може ци дивіденди різними шляхами (ясно що не прямим банківським переказом))) переказувати в мордор, і все, вітаю.

Тому ФОП відкрили кацапи котрі в Україні перебувають «на законних підставах», вони і юр.осіб можуть реєструвати і рахунки відкривати в Україні…
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
3 жовтня 2025, 14:21
#
А тепер ще раз уважно читаємо останній абзац

«
Активність проявляють і іноземці: цьогоріч 1 648 нових ФОПів було відкрито нерезидентами. Найбільше серед них громадян Азербайджану, Узбекистану, Молдови, Вірменії і росії.
«


Нерезиденти — це особи, в яких немає паспорту України. Тобто московити відкривають в Україні ФОП і державі це ОК.
+
0
Я. ..
Я. ..
3 жовтня 2025, 14:40
#
Ну, раз ти віришив в стендапера погратися, то прочитай уважно це:
Резидент — це фізична чи юридична особа, яка має постійне місце проживання або провадить діяльність на території певної країни, що визначається податковим та іншим законодавством цієї держави.

Потім згадай про те, що для податкової ти стаєш резидентом після 180 днів перебування на території України. З цього виходить, що люди котрі мають паспорт України, просто повернулися (або будь-які інші обставини) в Україну і відкрили ФОП, але так як вони були в Україні менше 180 днів, то вони нерезиденти))

«Нерезиденти — це особи, в яких немає паспорту України.»

Це твоя власна думка, чи саме так написано десь в законах?)) Бо в Податковому кодексі України схоже інакше сформавано поняття резидента))

А потім сам собі задай питання, як може 1648 осіб без паспорту «відкрити ФОП», може все-таки в них є паспорт, але вони тільки повернулися в Україну, не думав про це?)

+
0
Я. ..
Я. ..
3 жовтня 2025, 14:41
#
Читай уважніше ще раз ПКУ ст. 14.1.213, тоді будеш знати, що резиденти — це фізична особа — резидент — фізична особа, яка має місце проживання в Україні.
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
+
0
Я. ..
Я. ..
3 жовтня 2025, 14:42
#
А в іншому, так, московити, котрі мають паспорт України — відкривають ФОП, а ще мають частки менше (і не тільки) 25% в ТОВ-ках і тп, це реалії сьогодення, на жаль.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
