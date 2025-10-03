Multi від Мінфін
3 жовтня 2025, 10:12

До наглядової ради Ощадбанку увійшов фахівець із фінтеху

Кабінет міністрів призначив нового незалежного члена наглядової ради державного Ощадбанку, заповнивши вакансію, що залишалася відкритою майже два роки. Новим членом ради став Ростислав Дюк, засновник Української асоціації фінтех-компаній. Про це йдеться у розпорядженні уряду.

Кабінет міністрів призначив нового незалежного члена наглядової ради державного Ощадбанку, заповнивши вакансію, що залишалася відкритою майже два роки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто такий Ростислав Дюк

Ростислав Дюк є відомим фахівцем у сфері фінансових технологій. Він заснував та очолює Українську асоціацію фінтех та інноваційних компаній, яка є ключовим гравцем у розвитку цієї галузі в Україні.

Його досвід у банківському секторі включає роботу в наглядовій раді націоналізованого Сенс Банку, де він перебував з липня 2023 року до червня 2025 року.

В наглядовій раді Ощадбанку Дюк замінив Антона Пятигіна, який звільнився за власним бажанням ще у листопаді 2023 року і згодом обійняв посаду віцепрезидента компанії Visa. Уряд уповноважив чинного голову правління Ощадбанку Сергія Наумова укласти контракт з новим членом ради.

Контекст: кадрові зміни та майбутнє керівництво

Це призначення завершило формування наглядової ради другого за величиною банку України. Варто зазначити, що це не перша ротація в її складі цього року: у лютому 2025-го з ради пішов Олександр Роднянський, якого замінив Микола Брусенко.

Заповнення вакансії відбувається у важливий для банку період. У серпні Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління, оскільки контракт чинного керівника Сергія Наумова добігає кінця. Таким чином, саме оновлена наглядова рада відіграватиме ключову роль у виборі нового очільника для державного банківського гіганта.

Ощадбанк є на 100% державним банком, другим за розміром активів в Україні (432,6 млрд грн) та найбільшим за кількістю відділень (1147).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
