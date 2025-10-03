До наглядової ради Ощадбанку увійшов фахівець із фінтеху

Кабінет міністрів призначив нового незалежного члена наглядової ради державного Ощадбанку , заповнивши вакансію, що залишалася відкритою майже два роки. Новим членом ради став Ростислав Дюк, засновник Української асоціації фінтех-компаній. Про це йдеться у розпорядженні уряду.

Хто такий Ростислав Дюк

Ростислав Дюк є відомим фахівцем у сфері фінансових технологій. Він заснував та очолює Українську асоціацію фінтех та інноваційних компаній, яка є ключовим гравцем у розвитку цієї галузі в Україні.

Його досвід у банківському секторі включає роботу в наглядовій раді націоналізованого Сенс Банку, де він перебував з липня 2023 року до червня 2025 року.

В наглядовій раді Ощадбанку Дюк замінив Антона Пятигіна, який звільнився за власним бажанням ще у листопаді 2023 року і згодом обійняв посаду віцепрезидента компанії Visa. Уряд уповноважив чинного голову правління Ощадбанку Сергія Наумова укласти контракт з новим членом ради.

Контекст: кадрові зміни та майбутнє керівництво

Це призначення завершило формування наглядової ради другого за величиною банку України. Варто зазначити, що це не перша ротація в її складі цього року: у лютому 2025-го з ради пішов Олександр Роднянський, якого замінив Микола Брусенко.

Заповнення вакансії відбувається у важливий для банку період. У серпні Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління, оскільки контракт чинного керівника Сергія Наумова добігає кінця. Таким чином, саме оновлена наглядова рада відіграватиме ключову роль у виборі нового очільника для державного банківського гіганта.

Ощадбанк є на 100% державним банком, другим за розміром активів в Україні (432,6 млрд грн) та найбільшим за кількістю відділень (1147).