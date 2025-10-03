Україна отримала $133 млн від Світового банку

До державного бюджету України надійшов новий транш фінансування від Світового банку в розмірі $133 мільйонів. Кошти є частиною проєкту SURGE, спрямованого на покращення управління державними фінансами та підвищення ефективності публічних інвестицій. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Мета проєкту SURGE

Проєкт SURGE («Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління»), який реалізується з 2024 року, має на меті не просто надати фінансову допомогу, а й допомогти Україні побудувати сучасну та прозору систему управління державними коштами.

Ключові напрямки проєкту:

Покращення фінансового менеджменту в громадах.

Вдосконалення середньострокового бюджетного планування.

Оптимізація адміністрування доходів (податків та зборів).

Інтеграція гендерних та кліматичних аспектів у фінансову політику.

Загальний обсяг угод за проєктом, укладених між Україною та Світовим банком, вже перевищив $1 млрд.

Як працює механізм фінансування

Фінансування в рамках SURGE відбувається за інструментом «Програма кредитування з прив'язкою до результатів» (PforR). Це сучасний підхід, за яким Україна отримує кошти не просто так, а після виконання конкретних, заздалегідь узгоджених реформ та досягнення певних показників.

Щоб отримати поточний транш у $133 млн, Україна виконала низку умов, зокрема:

Внесла зміни до Бюджетного кодексу.

Затвердила середньостроковий план державних інвестицій.

Ухвалила єдину методологію управління цими інвестиціями.

Заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова підкреслила, що така співпраця допомагає формувати ефективну державну політику, роблячи її більш інклюзивною та стійкою до майбутніх викликів.

Подальші перспективи

Очікується, що до кінця 2025 року Україна отримає в рамках проєкту ще $396 мільйонів, що свідчить про подальший прогрес у реалізації запланованих реформ.