2 жовтня 2025, 21:39

Ресторани зачиняються через виїзд молоді. Чому б не найняти офіціантів 50+

В українських рестораторах сьогодні паніка: мовляв, молодь від 18 до 22 років виїде за кордон — і хто ж тоді буде подавати каву, гамбургери та яєчню? Прогнозують кадровий голод, а то й стагнацію ринку. Чи насправді проблема у від'їзді молоді, розповів експерт з публічних комунікацій Андрій Черніков. «Мінфін» обрав головне.

В українських рестораторах сьогодні паніка: мовляв, молодь від 18 до 22 років виїде за кордон — і хто ж тоді буде подавати каву, гамбургери та яєчню?

Хто працює в ресторанах

Якщо ви хоча б пару разів були у країнах Європи — Іспанії, Італії, Греції — то точно помічали: там офіціанти, здебільшого чоловіки, можуть бути й у віці 60+. Це нікого не дивує. Навпаки, додає ресторану характеру й теплоти.

З ностальгією пригадую маленький рибний ресторанчик в італійській провінції. Там усі — від кухаря до офіціанта і навіть митника посуду — були літніми чоловіками. Або кафе у Барселоні: шеф-кухар — жінка під 80, її чоловік — офіціант. І щоб потрапити до закладу на шість столиків, доводилося вистояти чергу.

І ось тепер українські ресторатори зітхають: молодь виїжджає, і хто ж працюватиме? Хочеться іронічно спитати: а хіба справді немає іншого виходу? Хіба проблема не в тому, що саме бізнес прищепив нам уявлення: обслуговувати повинні лише юні дівчата з усмішкою та хлопці, схожі на моделей?

Кафе та ресторани — це що? Про красу офіціанта чи про смак і атмосферу? У Європі мене обслуговували люди старші за мене на 10−15 років, а то й більше. І, знаєте, я вижив. Не просто вижив — отримав задоволення від професійного сервісу й відчуття справжнього дому.

В Україні ж офіціанта 50+ майже не зустрінеш. Один раз я бачив — у Львові. І все. І от тепер, коли молодь масово шукає можливості за кордоном, можливо, настав час переглянути власні стандарти? Бо хороший сервіс має мало спільного з віком чи «картинкою». Він про інше — про досвід, повагу і справжнє вміння працювати з людьми.

