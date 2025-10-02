Україна у вересні скоротила імпорт електроенергії на 47% — ExPrо

У вересні порівняно із серпнем Україна збільшила експорт електроенергії на 41% до 635 тис. МВт-год, імпорт — знизився на 47% до 140 тис. МВт-год. Про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

Деталі

«Імпорт електроенергії у вересні 2025 року знизився на 47%, у порівнянні з попереднім місяцем — до майже 140 тис. МВт-год, свідчать дані моніторингу ExPro Electricity. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина — 58%. Загалом імпорт знизився за усіма напрямами, і практично були відсутні поставки зі Словаччини через ремонт лінії», — йдеться у повідомленні.

Крім того, на 80% знизився імпорт електрики з Молдови.

Експорт електрики у вересні зріс на 41% до 635 МВт-год. Частка Угорщини в структурі експорту найбільша — 40%.

Експорт до Польщі у вересні становив 97,3 тис. МВт-год, що майже в 5 разів більше за показник попереднього місяця. Зазначається, що це стало наслідком тимчасового призупинення транскордонної торгівлі зі Словаччиною через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево.

Водночас наголошується, що у перші дні жовтня експорт електроенергії суттєво скоротився через похолодання та хмарну погоду.