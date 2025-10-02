Ціна какао впала до мінімуму за 10 місяців

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Торги на біржі

У четвер, 2 жовтня, ф'ючерси на какао на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали третій день поспіль. Вартість грудневих ф'ючерсів на какао-боби під час торгів впала на 1,92% і на мінімумі становила $6547 за тонну. Про це свідчать дані торгів станом на 16.27. Востаннє на таких рівнях какао-боби торгувалися 25 жовтня 2024 року.

Учасники ринку очікують зростання постачання какао з Кот-д'Івуару, найбільшого виробника цієї сировини. «У Кот-д'Івуарі має початися збір основного врожаю, і очікується, що постачання зросте через підвищення закупівельних цін для фермерів», — повідомив старший аналітик ADM Investor Services Марк Боуман.

Крім того, зливи в Західній Африці підвищують очікування щодо основного врожаю сезону 2025−2026 років, який вже збирають, та проміжного врожаю, який буде зібрано наступного року, додав він.