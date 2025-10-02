В Україні зросли ціни на молочку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 жовтня 2025, 18:44

В Україні зросли ціни на молочку

В Україні у вересні 2025 року подорожчали більшість молочних продуктів на тлі обмеженого внутрішнього попиту. Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

В Україні у вересні 2025 року подорожчали більшість молочних продуктів на тлі обмеженого внутрішнього попиту.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася вартість

Так, молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 48,21 грн за кг, що на 2,75 грн (+6%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 8,89 грн (+23%) більше відносно торішнього періоду.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 65,42 грн/кг, що на 1,25 коп. (+1,9%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 12,50 грн за кг (+24%) більше відносно торішнього періоду.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 56,74 грн за кг, що на 97 коп. (+2%) більше ніж місяць тому, але на 9,53 грн (+20%) дорожче ніж торік.

Кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці в середньому коштує 76,45 грн за кг, що на 2,57 грн (+3%) більше ніж місяць тому і на 14,55 грн (+25%) більше ніж торік.

Кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 72,25 грн за кг, що на 1,46 (+2%) більше відносно минулого місяця і на 12,54 грн (+22%) більше відносно минулорічного періоду.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 187,22 грн за кг, що на 93 коп. (+0,5%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 37,79 грн за кг (+25%) більше відносно минулорічного періоду.

Сметана жирністю 15% у плівці в середньому коштує 148,93 грн за кг, що на 2,42 грн. (+2%) більше відносно попереднього місяця і на 34,07 грн (+30%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 115,79 грн за кг, що на 1,39 грн (+1,2%) більше відносно попереднього місяця, але на 20,12 грн. (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Йогурт ложковий жирністю від 1,6% до 2,8% в стаканах в середньому коштує 161,47 грн за кг, що на 3,41 грн (+2%) більше відносно попереднього місяця, але на 27,42 грн. (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 293,44 грн за кг, що на 7,41 грн. (+3%) більше відносно попереднього місяця і на 64,38 грн (+28%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 586,64 грн за кг, що на 7,58 грн (+1,3%) більше відносно попереднього місяця, але на 123,36 грн (+27%) дорожче ніж торік.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 590,66 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 17,45 коп. (+3%). Сир виріс в ціні на 121,13 грн (+26%) відносно минулорічного періоду.

Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 589,50 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 1 грн (-0,2%). Відносно минулого року сир подорожчав на 113,12 грн (+24%).

Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 747,66 грн за кг, що на 12,34 грн (+2%) дорожче ніж місяць тому. Сир коштує на 71,32 грн (+11%) дорожче ніж торік.

Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 584,59 грн за кг, що на 21,21 грн (+4%) більше відносно попереднього місяця, але на 95,38 грн (+19%) дорожче ніж торік.

Моцарела жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 603,43 грн за кг. Сир подорожчав на 12,57 грн (+2%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік Моцарела подорожчала на 137,30 грн (+29%).

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважив, що в Україні у другій половині вересня ціни на більшість молочних продуктів залишаються високими, що може бути пов’язано з продовольчою інфляцією.

Імпортні сири, які завозяться в Україну переважно з Польщі, більш привабливі в плані ціни ніж продукція вітчизняних виробників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами