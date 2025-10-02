В Україні зросли ціни на молочку

В Україні у вересні 2025 року подорожчали більшість молочних продуктів на тлі обмеженого внутрішнього попиту. Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Як змінилася вартість

Так, молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 48,21 грн за кг, що на 2,75 грн (+6%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 8,89 грн (+23%) більше відносно торішнього періоду.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 65,42 грн/кг, що на 1,25 коп. (+1,9%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 12,50 грн за кг (+24%) більше відносно торішнього періоду.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 56,74 грн за кг, що на 97 коп. (+2%) більше ніж місяць тому, але на 9,53 грн (+20%) дорожче ніж торік.

Кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці в середньому коштує 76,45 грн за кг, що на 2,57 грн (+3%) більше ніж місяць тому і на 14,55 грн (+25%) більше ніж торік.

Кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 72,25 грн за кг, що на 1,46 (+2%) більше відносно минулого місяця і на 12,54 грн (+22%) більше відносно минулорічного періоду.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 187,22 грн за кг, що на 93 коп. (+0,5%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 37,79 грн за кг (+25%) більше відносно минулорічного періоду.

Сметана жирністю 15% у плівці в середньому коштує 148,93 грн за кг, що на 2,42 грн. (+2%) більше відносно попереднього місяця і на 34,07 грн (+30%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 115,79 грн за кг, що на 1,39 грн (+1,2%) більше відносно попереднього місяця, але на 20,12 грн. (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Йогурт ложковий жирністю від 1,6% до 2,8% в стаканах в середньому коштує 161,47 грн за кг, що на 3,41 грн (+2%) більше відносно попереднього місяця, але на 27,42 грн. (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 293,44 грн за кг, що на 7,41 грн. (+3%) більше відносно попереднього місяця і на 64,38 грн (+28%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 586,64 грн за кг, що на 7,58 грн (+1,3%) більше відносно попереднього місяця, але на 123,36 грн (+27%) дорожче ніж торік.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 590,66 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 17,45 коп. (+3%). Сир виріс в ціні на 121,13 грн (+26%) відносно минулорічного періоду.

Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 589,50 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 1 грн (-0,2%). Відносно минулого року сир подорожчав на 113,12 грн (+24%).

Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 747,66 грн за кг, що на 12,34 грн (+2%) дорожче ніж місяць тому. Сир коштує на 71,32 грн (+11%) дорожче ніж торік.

Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 584,59 грн за кг, що на 21,21 грн (+4%) більше відносно попереднього місяця, але на 95,38 грн (+19%) дорожче ніж торік.

Моцарела жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 603,43 грн за кг. Сир подорожчав на 12,57 грн (+2%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік Моцарела подорожчала на 137,30 грн (+29%).

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважив, що в Україні у другій половині вересня ціни на більшість молочних продуктів залишаються високими, що може бути пов’язано з продовольчою інфляцією.

Імпортні сири, які завозяться в Україну переважно з Польщі, більш привабливі в плані ціни ніж продукція вітчизняних виробників.