Що буде з курсом долара і євро в Україні з 1 по 8 жовтня? У новому випуску розбираємо головні фактори, які цього тижня вплинуть на валютний ринок: шатдаун у США, невизначеність із керівництвом ФРС, зростання цін на золото і внутрішні ризики української економіки.
2 жовтня 2025, 17:44
Чи витримає гривня стрибок золота та збільшення держборгу (відео)
Чи витримає гривня під тиском зовнішніх новин? Скільки валюти доведеться витратити НБУ? І в якому коридорі цього тижня триматиметься долар та євро — дивіться у прогнозі.
У цьому відео експерт розкаже:
- що буде з курсом валют з 1 по 8 жовтня
- які фактори рухають курс цього тижня
- який період буде найбільш активним на міжнародному ринку
- скільки НБУ може витратити на підтримку гривні цього тижня
Джерело: Мінфін
Коментарі