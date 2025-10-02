Чи витримає гривня стрибок золота та збільшення держборгу (відео)

Що буде з курсом долара і євро в Україні з 1 по 8 жовтня? У новому випуску розбираємо головні фактори, які цього тижня вплинуть на валютний ринок: шатдаун у США, невизначеність із керівництвом ФРС, зростання цін на золото і внутрішні ризики української економіки.