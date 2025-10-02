У Києві з 3 жовтня стартує опалювальний сезон для соціальної сфери

У Києві з 3 жовтня розпочнеться опалювальний сезон для закладів соціальної сфери — лікарень, дитячих садків, шкіл та інших установ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Що відомо

Подача тепла здійснюється за індивідуальними заявками керівників закладів, що дозволяє враховувати специфіку кожної установи та забезпечувати раціональне використання енергоресурсів.

Будівлі соціальної сфери оснащені індивідуальними тепловими пунктами, завдяки чому можна регулювати рівень теплопостачання та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Щодо опалення житлових будинків, у міській владі наголошують: рішення буде ухвалене після аналізу температурних показників, прогнозів синоптиків та ситуації в енергосистемі. Мета — уникнути зайвих витрат на тепло та заощадити кошти киян і ресурси міста.

Таким чином, першими тепло отримують соціально важливі заклади, а підключення житлового сектору відбудеться з урахуванням погодних умов.