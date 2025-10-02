Шатдаун у США може вдарити по нових IPO і відлякати інвесторів

У США стартував шатдаун і першими його наслідки відчули фінансові регулятори. Як повідомляє Reuters, з півночі, коли Конгрес не зміг домовитися про продовження фінансування, органи нагляду почали відправляти співробітників у неоплачувані відпустки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Так, Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) буде змушена призупинити роботу понад 90% співробітників, залишивши лише близько 393 осіб для роботи з екстреними позовами та моніторингу торгів. Про це йдеться у плані дій на випадок зупинення уряду. SEC регулює діяльність тисяч компаній, бірж, брокерів та фондів.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), яка відповідає за ринок деривативів, працюватиме лише з 5,7% співробітників із 543 осіб, зберігаючи мінімальні функції контролю та запобігання шахрайству, випливає з її опублікованого плану.

Читайте також: У США шатдаун: Уряд припинив роботу

Як зазначає Reuters, хоча ринки загалом спокійно переносили короткі шатдауни в минулому, затяжне призупинення призведе до затримки чи скасування публікації найважливішої макростатистики, на яку орієнтуються інвестори, що в свою чергу може спричинити цінову волатильність. У середу ф'ючерси на Уолл-стріт та долар знизилися, а золото досягло рекордного рівня.

Для біржі шатдаун означає затримки у ключових процесах. Рутинна звітність компаній надходитиме до SEC, але нові IPO не розглядатимуться, пише Reuters. Це загрожує зірвати намічене пожвавлення ринку первинних розміщень та підірвати настрої інвесторів, наголошує агентство.

«Шатдаун дає інвесторам привід задуматися, чи варто входити в нові угоди в умовах політичної невизначеності», — сказав глава ECM у Mergermarket Семюел Керр. За його словами, це одразу підриває настрої і у довгостроковій перспективі «забиває трубу IPO».

Через припинення роботи підрозділу SEC, який відповідає за торгівлю та ринки, може також затягнутися схвалення крипто-ETF, що очікувалися на початку жовтня, на Solana і XRP.

Конгресвумен Максін Вотерс, старший демократ у Комітеті з фінансових послуг Палати представників, заявила, що обмежені можливості регуляторів «залишають ринки та інвесторів у великій небезпеці саме тоді, коли сильний нагляд потрібний найбільше».

У той же час, банківські регулятори продовжують працювати в штатному режимі. ФРС та FDIC не залежать від бюджетних асигнувань. Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB), повноваження якого були сильно скорочені при адміністрації Трампа, також продовжує діяльність, випливає з листа, розісланого співробітникам у вівторок увечері, наголосив Reuters.