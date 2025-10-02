OpenAI уклала угоду, яка дозволила її співробітникам продати частину акцій компанії за оцінкою у $500 млрд, пише Bloomberg. Таким чином власник ChatGPT став найдорожчою компанією у світі.
2 жовтня 2025, 12:28
OpenAI стала найдорожчою компанією у світі з оцінкою у $500 млрд
Деталі
Нинішні та колишні співробітники OpenAI продали акцій на $6,6 млрд інвесторам, серед яких Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX з Абу-Дабі та T. Rowe Price, повідомили джерела агентства.
Ще на початку року компанію оцінювали у $300 млрд після раунду за участі SoftBank. Стрімке зростання свідчить про інвестиційний ажіотаж навколо штучного інтелекту, який здатен докорінно змінити економіку.
