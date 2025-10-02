У минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто здобув електрокросовер VW ID.Unyx. Про це повідомляє «Укравтопром».
2 жовтня 2025, 10:46
Ера електрокарів: Volkswagen ID.Unyx став лідером серед нових авто в Україні
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Найпопулярніші авто
Другим за популярністю став Renault Duster. А «бронзу» місяця отримав Toyota RAV-4.
Топ-10 нових легковиків вересня
- VW ID.Unyx — 432 од.;
- Renault Duster — 406 од.;
- Toyota RAV-4 — 292 од.;
- BYD Song Plus — 280 од.;
- Hyundai Tucson — 224 од.;
- Skoda Kodiaq — 182 од.;
- Mazda CX5 — 165 од.;
- BYD Leopard 3 — 150 од.;
- Honda eNS1 — 143 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 136 од.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі