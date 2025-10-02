Уряд Швеції виділить Україні близько 100 млн євро на підтримку напередодні зими

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 жовтня 2025, 10:22

Уряд Швеції виділить Україні близько 100 млн євро на підтримку напередодні зими

Уряд Швеції вирішив виділити Україні додаткову підтримку напередодні зими у розмірі 1,1 млрд крон (близько 100 млн євро), з яких 450 млн крон будуть внесені до Фонду підтримки енергетики України. Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

Уряд Швеції вирішив виділити Україні додаткову підтримку напередодні зими у розмірі 1,1 млрд крон (близько 100 млн євро), з яких 450 млн крон будуть внесені до Фонду підтримки енергетики України.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Зазначається, що ще 385 млн крон із загальної суми надійдуть через Трастовий фонд для відбудови України на заходи з ремонту енергетичної і житлової інфраструктури.

Заступник міністра ознайомив посла із ситуацією в паливно-енергетичному секторі України, акцентувавши, що із наближенням осінньо-зимового періоду Росія посилила атаки на об'єкти енергетики.

За таких умов важливим напрямком є формування запасів обладнання для відновлювальних робіт після ворожих атак.

Читайте також:Нідерланди внесуть до Фонду підтримки української енергетики України 65 мільйонів євро

Наголошувалося також на зусиллях із нарощування потужностей розподіленої генерації, продовженні урядових кредитних програм для домогосподарств, ОСББ та бізнесу.

Сторони обговорили питання забезпечення України енергоресурсами для проходження зими, насамперед газом, і заявили про необхідність координації міжнародних зусиль для диверсифікації маршрутів постачання та допомоги у здійсненні закупівель.

Окремо обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС. Андарак нагадав, що через російські обстріли найбільша в Європі атомна електростанція сім днів не отримує електропостачання з мережі, а живлення об'єкта забезпечують дизель-генератори. При цьому Росія не допускає українських енергетиків до проведення ремонту лінії електропередачі.

Сторони погодилися, що необхідні спільні міжнародні зусилля для збільшення тиску на агресора та гарантування ядерної безпеки.

Читайте також: Канада збільшує внески до Фонду підтримки енергетики України до 40 мільйонів євро

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами