Уряд Швеції виділить Україні близько 100 млн євро на підтримку напередодні зими

Уряд Швеції вирішив виділити Україні додаткову підтримку напередодні зими у розмірі 1,1 млрд крон (близько 100 млн євро), з яких 450 млн крон будуть внесені до Фонду підтримки енергетики України. Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

Деталі

Зазначається, що ще 385 млн крон із загальної суми надійдуть через Трастовий фонд для відбудови України на заходи з ремонту енергетичної і житлової інфраструктури.

Заступник міністра ознайомив посла із ситуацією в паливно-енергетичному секторі України, акцентувавши, що із наближенням осінньо-зимового періоду Росія посилила атаки на об'єкти енергетики.

За таких умов важливим напрямком є формування запасів обладнання для відновлювальних робіт після ворожих атак.

Наголошувалося також на зусиллях із нарощування потужностей розподіленої генерації, продовженні урядових кредитних програм для домогосподарств, ОСББ та бізнесу.

Сторони обговорили питання забезпечення України енергоресурсами для проходження зими, насамперед газом, і заявили про необхідність координації міжнародних зусиль для диверсифікації маршрутів постачання та допомоги у здійсненні закупівель.

Окремо обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС. Андарак нагадав, що через російські обстріли найбільша в Європі атомна електростанція сім днів не отримує електропостачання з мережі, а живлення об'єкта забезпечують дизель-генератори. При цьому Росія не допускає українських енергетиків до проведення ремонту лінії електропередачі.

Сторони погодилися, що необхідні спільні міжнародні зусилля для збільшення тиску на агресора та гарантування ядерної безпеки.

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.