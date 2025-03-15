Канада збільшує внески до Фонду підтримки енергетики України до 40 мільйонів євро

Уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро (50 млн канадських доларів). Загальний внесок країни до Фонду зріс до 40,1 млн євро (60 млн канадських доларів). Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Також Канада задекларувала майбутній внесок до Фонду у розмірі 6,7 млн євро (10 млн канадських доларів).

Зазначається, що частину нового внеску Канади буде спрямовано на підтримку енергопостачання критично важливої соціальної інфраструктури в секторі охорони здоров’я за рахунок розвитку систем сонячної генерації.

«Ми дякуємо Канаді за постійну підтримку українського енергосектору, що надається з перших днів повномасштабного російського вторгнення», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, внески до Фонду підтримки енергетики спрямовуються на закупівлю устаткування, необхідного для відновлення обʼєктів енергетики після ворожих атак, та підтримки стабільної роботи енергосистеми України.

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Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.