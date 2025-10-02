Лондон вилетів із топ-20 ринків IPO

Лондонська фондова біржа вперше за десятиліття виявилася за межами двадцятки найбільших світових майданчиків для первинних розміщень. За даними Bloomberg, Велика Британія опустилася відразу на три позиції до 23-го місця, поступившись не тільки Сінгапуру і Мексиці, але й ринкам, що розвиваються, включаючи Оман.

Обсяг IPO у Лондоні

Обсяг IPO у Лондоні у 2025 році скоротився на 69% до $248 млн — це найгірший результат за більш ніж 35 років. У третьому кварталі ринку вдалося залучити лише $42 млн, що у 85% менше, ніж роком раніше.

Сінгапур у рейтингу Bloomberg піднявся на дев'яте місце з $1,44 млрд, а Мексика вийшла на 19-е місце з $460 млн, що майже вдвічі більше за Лондон.

Найбільше розміщення в Лондоні відбулося у квітні 2025 року: бухгалтерська компанія MHA зібрала 98 млн фунтів стерлінгів ($132 млн). Але угоди обійшлися без участі Уолл-стріт, зазначає агентство: вони були організовані локальними гравцями, такими як Cavendish та Singer Capital Markets, що наголошує на зниження привабливості Лондона для глобальних інвестбанків.

Ще у 2013 році на Лондон припадало більше половини всіх IPO у Європі, але сьогодні його частка скоротилася до 3%. Зниження оцінок компаній і зростання конкуренції з боку Амстердама, Стокгольма і Нью-Йорка призвели до того, що багато британських емітентів віддають перевагу або угодам з приватним капіталом, або лістингу на інших ринках.

«У Великої Британії є цікаві компанії, але знижка на оцінку в Лондоні стає точкою входу для private equity», — зазначає портфельний менеджер Berenberg Леонард Келлер.

Слабкість лондонського ринку підтверджують і нещодавні рішення великих корпорацій. Unilever обрав Амстердам основним майданчиком для лістингу свого бізнесу морозива Magnum, а оборонна Czechoslovak Group відмовилася від Лондона на користь Нідерландів, розраховуючи на м'якше регулювання. AstraZeneca оголосила, що безпосередньо реєструватиме акції на Нью-Йоркській біржі замість депозитарних розписок, посиливши свій американський лістинг.

У 2006 році Лондон зібрав рекордні $51 млрд за рахунок IPO Standard Life, Debenhams та «Роснефти». Сьогодні обсяг розміщень упав на 99% порівняно з роком, підрахував Bloomberg.

