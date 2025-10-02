У вересні до держбюджету спрямовано 66,7 млрд грн митних платежів

За результатами роботи у вересні 2025 року Державна митна служба України перерахувала до бюджету 66,7 млрд грн митних платежів, що на 4,8 млрд грн більше показника серпня 2025 року та на 14,4 млрд грн перевищує результат вересня 2024 року, йдеться у повідомленні служби.

Особливої уваги заслуговує динаміка середньоденних надходжень. Протягом року прослідковується тенденція поступового зростання цього показника: від 2,2 млрд грн у січні до 3 млрд у вересні.

Сума звільнень від сплати митних платежів (пільг), застосованих у вересні 2025 року, становить 26,3 млрд гривень та складає 39,4% від загальної кількості імпортних операцій.