Україна отримала ще 170 млн євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи

Ще 170 млн євро Україна отримала на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи. Угоду про залучення цієї позики підписали у Римі під час URC-2025. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у середу, 1 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«70 млн євро підуть на проєкт HOME: компенсація за зруйноване житло. Це ще 1500 житлових сертифікатів єВідновлення і можливість для 4 тисяч родин придбати нові оселі замість знищених. Пріоритет мають Захисники і Захисниці, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Завдяки проекту понад 7600 українців вже отримали нове житло, а всього житлові сертифікати отримали — 24,3 тисячі українських родин», — наголосила Свириденко.

Крім того, за її словами, 100 млн євро спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб: це допомога на проживання, житло, освіту дітей, інтеграцію у громади.

Читайте також: Україна отримає $100 млн від Банку Розвитку Ради Європи на компенсацію за знищене житло

Глава Уряду зазначила, що житловий сектор залишається однією з найбільш уражених сфер. Загалом понад 135 тисяч родин скористались програмою єВідновлення і отримали компенсації для ремонту пошкодженого житла, або купівлі чи будівництва нового замість зруйнованого.