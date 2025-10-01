Multi від Мінфін
1 жовтня 2025, 19:44

Акції біткоїн-майнерів злетіли до рекорду попри падіння прибутків

Сукупна ринкова капіталізація 14 найбільших публічних компаній США, що займаються майнінгом біткоїна, у вересні вперше в історії перевищила $50 мільярдів. Акції майнерів стрімко зростали, попри те, що їхня прибутковість знижувалася другий місяць поспіль через зростання конкуренції в мережі. Про це йдеться у звіті інвестиційного банку JPMorgan, пише CoinDesk у середу, 1 жовтня.

Сукупна ринкова капіталізація 14 найбільших публічних компаній США, що займаються майнінгом біткоїна, у вересні вперше в історії перевищила $50 мільярдів.
Фото: freepik

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордний вересень: капіталізація злетіла на 43%

Вересень став надзвичайно успішним місяцем для акцій майнінгових компаній. Їхня загальна ринкова вартість зросла на 43% порівняно з серпнем, досягнувши $56 мільярдів.

Інвесторів надихнули позитивні новини від окремих гравців ринку, такі як угода Cipher Mining (CIFR) про розміщення обчислювальних потужностей та розширення хмарного бізнесу компанією IREN.

Показово, що 12 із 14 компаній, які відстежує JPMorgan, продемонстрували кращу динаміку, ніж сам біткоїн. Лідером зростання стала Bitfarms (BITF), акції якої злетіли на 110% за місяць.

Гонка озброєнь: хешрейт мережі продовжує зростати

Паралельно зі зростанням акцій у мережі біткоїна триває «гонка озброєнь». У вересні середній хешрейт мережі зріс на 9% і досяг позначки 1 031 EH/s.

Хешрейт — це сукупна обчислювальна потужність усіх пристроїв, залучених до видобутку біткоїна. Його зростання свідчить про те, що майнери підключають все більше нового, потужнішого обладнання, посилюючи конкуренцію за видобуток нових блоків та отримання винагороди.

Ціна конкуренції: прибутки майнерів падають

Зворотним боком зростання хешрейту стало падіння прибутковості майнінгу. Оскільки кількість нових біткоїнів, що створюються, є фіксованою, збільшення кількості учасників означає, що частка кожного з них зменшується.

За оцінками JPMorgan, у вересні дохід майнерів впав на 10% порівняно з серпнем. Валовий прибуток від винагороди за блок скоротився ще більше — на 17%. Це демонструє, що хоча інвестори оптимістично дивляться на перспективи компаній, їхня поточна операційна діяльність стикається зі зростаючим тиском на рентабельність.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
