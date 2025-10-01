Multi від Мінфін
1 жовтня 2025, 18:45

До Ради внесли законопроєкт про зміну назви «копійка» на «шаг»

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14093, що пропонує замінити назву розмінної монети України з «копійка» на «шаг». Документ, поданий керівництвом парламенту на чолі з Русланом Стефанчуком, є частиною процесу дерадянізації та спрямована на відновлення історичної справедливості у назві національної валюти. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14093, що пропонує замінити назву розмінної монети України з «копійка» на «шаг».

Аргументи

У пояснювальній записці до законопроєкту автори наводять два головні аргументи на користь перейменування.

  • Дерадянізація та відмова від спадщини агресора. Назва «копійка», на їхню думку, має «вороже, пострадянське та російське походження». Підкреслюється, що сьогодні ця назва використовується лише у ворожих до України державах — росії, білорусі, а також у невизнаному Придністров'ї.
  • Повернення до української традиції. В історії України для дрібної монети використовували назву «шаг». Зокрема, за часів Української Революції 1917−1921 років Центральна Рада 18 квітня 1918 року випустила розмінні марки номіналом у 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Ці гроші були в обігу до березня 1919 року, доки їх не скасувала радянська влада.

Таким чином, повернення назви «шаг» є відновленням історичної та мовної спадкоємності.

Позиція Нацбанку

Ініціативу повністю підтримує Національний банк України, який ще у вересні 2024 року першим запропонував цю зміну для «відновлення історичної справедливості».

Голова НБУ Андрій Пишний окремо наголосив, що перехід з «копійок» на «шаги» не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету. Нові монети карбуватимуться з назвою «шаг» у межах планового випуску для заміни зношених монет, тому спеціально вилучати «копійки» чи проводити окрему грошову реформу не доведеться.

Варто зазначити, що Нацбанк також послідовно виводить з обігу дрібні монети, і у жовтні 2025 року було оголошено про початок виведення монети номіналом 10 копійок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

+
+15
Три літри
Три літри
1 жовтня 2025, 18:56
#
До Ради внесли законопроєкт про зміну назви «копійка» на «шаг»

Верховну Раду треба перейменувати у Верховну Маразму.

А Стефанчук хай краще згадає про свій закон який Верховна Рада прийняла, а пересидент досі не підписав.
+
0
vt313
vt313
1 жовтня 2025, 19:08
#
Спочатку потрібно вивести з обігу 50 коп.
+
+15
BIlE
BIlE
1 жовтня 2025, 19:12
#
От видно що не просто так штани протирають, працюють. Це шаг до перемоги!
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
1 жовтня 2025, 19:54
#
Можно сразу переименовать в шекель. Или мелочью в Украине только гои пользуются
