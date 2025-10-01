У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14093, що пропонує замінити назву розмінної монети України з «копійка» на «шаг». Документ, поданий керівництвом парламенту на чолі з Русланом Стефанчуком, є частиною процесу дерадянізації та спрямована на відновлення історичної справедливості у назві національної валюти. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.
До Ради внесли законопроєкт про зміну назви «копійка» на «шаг»
Аргументи
У пояснювальній записці до законопроєкту автори наводять два головні аргументи на користь перейменування.
- Дерадянізація та відмова від спадщини агресора. Назва «копійка», на їхню думку, має «вороже, пострадянське та російське походження». Підкреслюється, що сьогодні ця назва використовується лише у ворожих до України державах — росії, білорусі, а також у невизнаному Придністров'ї.
- Повернення до української традиції. В історії України для дрібної монети використовували назву «шаг». Зокрема, за часів Української Революції 1917−1921 років Центральна Рада 18 квітня 1918 року випустила розмінні марки номіналом у 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Ці гроші були в обігу до березня 1919 року, доки їх не скасувала радянська влада.
Таким чином, повернення назви «шаг» є відновленням історичної та мовної спадкоємності.
Позиція Нацбанку
Ініціативу повністю підтримує Національний банк України, який ще у вересні 2024 року першим запропонував цю зміну для «відновлення історичної справедливості».
Голова НБУ Андрій Пишний окремо наголосив, що перехід з «копійок» на «шаги» не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету. Нові монети карбуватимуться з назвою «шаг» у межах планового випуску для заміни зношених монет, тому спеціально вилучати «копійки» чи проводити окрему грошову реформу не доведеться.
Варто зазначити, що Нацбанк також послідовно виводить з обігу дрібні монети, і у жовтні 2025 року було оголошено про початок виведення монети номіналом 10 копійок.
