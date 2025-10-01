До Ради внесли законопроєкт про зміну назви «копійка» на «шаг»

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14093, що пропонує замінити назву розмінної монети України з «копійка» на «шаг». Документ, поданий керівництвом парламенту на чолі з Русланом Стефанчуком, є частиною процесу дерадянізації та спрямована на відновлення історичної справедливості у назві національної валюти . Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Аргументи

У пояснювальній записці до законопроєкту автори наводять два головні аргументи на користь перейменування.

Дерадянізація та відмова від спадщини агресора. Назва «копійка», на їхню думку, має «вороже, пострадянське та російське походження». Підкреслюється, що сьогодні ця назва використовується лише у ворожих до України державах — росії, білорусі, а також у невизнаному Придністров'ї.

Повернення до української традиції. В історії України для дрібної монети використовували назву «шаг». Зокрема, за часів Української Революції 1917−1921 років Центральна Рада 18 квітня 1918 року випустила розмінні марки номіналом у 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Ці гроші були в обігу до березня 1919 року, доки їх не скасувала радянська влада.

Таким чином, повернення назви «шаг» є відновленням історичної та мовної спадкоємності.

Позиція Нацбанку

Ініціативу повністю підтримує Національний банк України, який ще у вересні 2024 року першим запропонував цю зміну для «відновлення історичної справедливості».

Голова НБУ Андрій Пишний окремо наголосив, що перехід з «копійок» на «шаги» не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету. Нові монети карбуватимуться з назвою «шаг» у межах планового випуску для заміни зношених монет, тому спеціально вилучати «копійки» чи проводити окрему грошову реформу не доведеться.

Варто зазначити, що Нацбанк також послідовно виводить з обігу дрібні монети, і у жовтні 2025 року було оголошено про початок виведення монети номіналом 10 копійок.