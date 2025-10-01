Компанія «Укренерго» запропонувала збільшити тариф на передання електроенергії на 2026 рік на 20% — до 823,77 грн/МВт-год. Про це повідомило видання ExPro із посиланням на відповідний проєкт.
1 жовтня 2025, 18:15
Укренерго попросило підняти тариф на передання електроенергії на 20%
Деталі
Тариф на передання для підприємств «зеленої» металургії пропонується встановити на рівні 467,83 грн/МВт-год, що на 30% більше, ніж зараз.
Пропозиції Укренерго будуть розглядатися Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи традиційно затверджують у грудні. Минулого року комісія підвищила тариф на передання на 30%, хоча компанія спочатку просила майже 50%.
На 2025 рік тариф на послуги з передання електричної енергії НЕК «Укренерго» встановлений на рівні 686,23 грн/МВт-год (без ПДВ), на послуги диспетчеризації — 98,97 грн/МВт-год.
Джерело: Мінфін
