Укренерго попросило підняти тариф на передання електроенергії на 20%

Компанія «Укренерго» запропонувала збільшити тариф на передання електроенергії на 2026 рік на 20% — до 823,77 грн/МВт-год. Про це повідомило видання ExPro із посиланням на відповідний проєкт.

Деталі

Тариф на передання для підприємств «зеленої» металургії пропонується встановити на рівні 467,83 грн/МВт-год, що на 30% більше, ніж зараз.

Пропозиції Укренерго будуть розглядатися Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи традиційно затверджують у грудні. Минулого року комісія підвищила тариф на передання на 30%, хоча компанія спочатку просила майже 50%.

На 2025 рік тариф на послуги з передання електричної енергії НЕК «Укренерго» встановлений на рівні 686,23 грн/МВт-год (без ПДВ), на послуги диспетчеризації — 98,97 грн/МВт-год.