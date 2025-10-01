Долар та євро зросли на міжбанку у середу, 1 жовтня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
1 жовтня 2025, 17:26
Долар та євро пішли вверх не міжбанку торгах у середу
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 1 жовтня
|
Закриття 1 жовтня
|
Зміни
|
41,08/41,11
|
41,22/41,25
|
14/14
|
48,35/48,37
|
48,46/48,48
|
11/11
Середній курс у банках: 41,02−41,47 грн/долар, 48,15−48,78 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,23−41,30, євро — 48,65−48,83 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі