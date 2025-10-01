Український бізнес повернувся до оптимізму — опитування НБУ

Ділові настрої українських підприємств у вересні покращились, перетнувши нейтральну позначку вперше з липня. Бізнес позитивно оцінив стабільний споживчий попит та ситуацію на валютному ринку, однак його оптимізм стримують посилення обстрілів та дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України.