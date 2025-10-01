Ділові настрої українських підприємств у вересні покращились, перетнувши нейтральну позначку вперше з липня. Бізнес позитивно оцінив стабільний споживчий попит та ситуацію на валютному ринку, однак його оптимізм стримують посилення обстрілів та дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України.
1 жовтня 2025, 17:52
Український бізнес повернувся до оптимізму — опитування НБУ
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що вплинуло на настрої бізнесу
Загальний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні зріс до 50.4 з 49.0 у серпні. Показник вище 50 пунктів свідчить про те, що позитивні очікування в економіці переважають над негативними.
Позитивні фактори, що сприяли оптимізму:
- Стійкий споживчий попит.
- Стабільна ситуація в енергетиці.
- Бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури.
- Уповільнення інфляції та стабільний курс гривні.
Негативні фактори, що стримують розвиток:
- Посилення інтенсивності обстрілів.
- Значні витрати на відновлення пошкоджень.
- Дефіцит кваліфікованих працівників.
Лідери та аутсайдери: як почуваються різні сектори
Настрої серед підприємств різних галузей суттєво відрізняються.
- Торгівля — головний оптиміст. Підприємства торгівлі сьомий місяць поспіль демонструють найвищі очікування. Секторальний індекс зріс до 54.0. Компанії очікують подальшого збільшення товарообігу на тлі високого попиту.
- Будівництво — на нейтральній території. Будівельники не очікують змін у своїй діяльності, хоча їхній оптимізм дещо охолов порівняно з серпнем. Індекс сектору склав рівно 50.0. Компанії все ще очікують зростання обсягів будівництва, але повільнішими темпами.
- Промисловість та Послуги — покращують оцінки, але залишаються у мінусі. Промисловці (індекс 49.1) та підприємства сфери послуг (індекс 49.4) все ще мають песимістичні настрої, однак їхні оцінки значно покращилися порівняно з попереднім місяцем. Вони очікують на збільшення обсягу виготовленої продукції та наданих послуг.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі