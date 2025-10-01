Multi від Мінфін
1 жовтня 2025, 17:52

Український бізнес повернувся до оптимізму — опитування НБУ

Ділові настрої українських підприємств у вересні покращились, перетнувши нейтральну позначку вперше з липня. Бізнес позитивно оцінив стабільний споживчий попит та ситуацію на валютному ринку, однак його оптимізм стримують посилення обстрілів та дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України.

Ділові настрої українських підприємств у вересні покращились, перетнувши нейтральну позначку вперше з липня.

Що вплинуло на настрої бізнесу

Загальний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні зріс до 50.4 з 49.0 у серпні. Показник вище 50 пунктів свідчить про те, що позитивні очікування в економіці переважають над негативними.

Позитивні фактори, що сприяли оптимізму:

  • Стійкий споживчий попит.
  • Стабільна ситуація в енергетиці.
  • Бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури.
  • Уповільнення інфляції та стабільний курс гривні.

Негативні фактори, що стримують розвиток:

  • Посилення інтенсивності обстрілів.
  • Значні витрати на відновлення пошкоджень.
  • Дефіцит кваліфікованих працівників.

Лідери та аутсайдери: як почуваються різні сектори

Настрої серед підприємств різних галузей суттєво відрізняються.

  • Торгівля — головний оптиміст. Підприємства торгівлі сьомий місяць поспіль демонструють найвищі очікування. Секторальний індекс зріс до 54.0. Компанії очікують подальшого збільшення товарообігу на тлі високого попиту.
  • Будівництво — на нейтральній території. Будівельники не очікують змін у своїй діяльності, хоча їхній оптимізм дещо охолов порівняно з серпнем. Індекс сектору склав рівно 50.0. Компанії все ще очікують зростання обсягів будівництва, але повільнішими темпами.
  • Промисловість та Послуги — покращують оцінки, але залишаються у мінусі. Промисловці (індекс 49.1) та підприємства сфери послуг (індекс 49.4) все ще мають песимістичні настрої, однак їхні оцінки значно покращилися порівняно з попереднім місяцем. Вони очікують на збільшення обсягу виготовленої продукції та наданих послуг.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
