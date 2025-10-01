Укрпошта презентує поштову марку серії «Нагороди України» — «Медаль «Захиснику Вітчизни». Новий випуск — про шану й про пам’ять. Про тих, хто невтомно стоїть на захисті країни, та про тих, хто віддав за неї життя. Про імена, що навіки з нами.
1 жовтня 2025, 16:20
Укрпошта презентує поштову марку серії «Нагороди України» — «Медаль «Захиснику Вітчизни» (фото)
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
- Тираж — 300 000 примірників
- Дизайн — Володимира Тарана
Відсьогодні придбати поштову марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн — на postmark.ukrposhta.ua.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі