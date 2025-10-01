Укрпошта презентує поштову марку серії «Нагороди України» — «Медаль «Захиснику Вітчизни» (фото)

Укрпошта презентує поштову марку серії «Нагороди України» — «Медаль «Захиснику Вітчизни». Новий випуск — про шану й про пам’ять. Про тих, хто невтомно стоїть на захисті країни, та про тих, хто віддав за неї життя. Про імена, що навіки з нами.