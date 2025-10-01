Multi від Мінфін
1 жовтня 2025, 15:37

В Україні врегулюють діяльність рієлторів

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг в Україні з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави. Про це йдеться у повідомленні «Інтерфакс-Україна».

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг в Україні з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.
Фото: depositphotos

Деталі

В уряді визнали, що наразі в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання у межах законодавства, що регулює питання провадження господарської діяльності.

Сьогодні рієлтори реєструються як суб'єкти господарювання на загальних підставах та сплачують податки, а провадження рієлторської діяльності без відповідної реєстрації є незаконним.

Також в уряді враховують практику ринку нерухомості в ЄС, який регулюється на рівні національного законодавства держав-членів ЄС.

Водночас ЄС встановлює загальні рамки через директиви та регламенти, які стосуються захисту прав споживачів, фінансування, сталості та загального функціонування ринку.

Свириденко вважає, що законодавче врегулювання в Україні рієлторської діяльності може сприяти підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості, захисту прав споживачів, збільшенню надходжень до бюджету та професіоналізації сфери рієлторських послуг.

«Разом з тим, на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе, з одного боку, до зростання бюрократичного апарату, відповідно до додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку — до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги», — наголосила очільниця уряду.

Вона додала, що Кабінет міністрів підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

«Зважаючи на зазначене, мною доручено Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом та Мінрозвитку опрацювати це питання та поінформувати вас про вжиті заходи», — підкреслила Свириденко.

