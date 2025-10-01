За місяць українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто. Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, а відносно серпня 2025 року попит на нові авто зріс на 1%, повідомляє Укравтопром.
1 жовтня 2025, 15:11
Автомобільний бум: вересень став найуспішнішим за останні 12 місяців
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Лідерство на ринку
Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п'ятеро перевищила свій торішній результат. Найближчі конкуренти — Toyota та VW.
Топ-10 вересня:
- BYD — 989 од. (+438% до вересня 2024р.);
- Toyota — 828 од. (-1%);
- VW — 733 од. (+118%);
- Renault — 471 од. (-13%);
- Skoda — 467 од. (+5%)
- BMW — 366 од. (-16%)
- Hyundai — 347 од. (+47%);
- Zeekr — 248 од. (+103%);
- Mazda — 244 од. (+17%);
- Honda — 216 од. (+50%).
Вперше бестселером місяця став електромобіль VW ID.Unyx.
Всього з початку року в країні було зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше ніж торік.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі