росія блокує продаж Raiffeisen Bank

Чергова спроба австрійського Raiffeisen Bank International (RBI) продати свою дочірню компанію в росії провалилася. Влада рф заблокувала угоду, оскільки прагне зберегти банк як один з останніх фінансових мостів із Заходом, необхідний для отримання платежів за експорт газу. Про це повідомляє агентство Reuters 1 жовтня з посиланням на два поінформовані джерела.

Страх санкцій та збереження «шлюзу»

Raiffeisen Bank — найбільший західний кредитор у росії, який досі не потрапив під санкції, що ізолювали його місцевих конкурентів. Це робить його критично важливим для міжнародних торговельних розрахунків кремля.

За даними джерел, російські чиновники виступили проти продажу частки в банку з двох основних причин:

Збереження каналу платежів: Влада рф хоче й надалі використовувати RBI як «шлюз» для грошових переказів з Європою.

Страх вторинних санкцій: У кремлі побоюються, що якщо російський покупець придбає частку в банку, Захід може накласти санкції на всю австрійську групу RBI. Це призведе до повного закриття цього фінансового каналу.

Пастка для Raiffeisen: мільярди прибутків та тиск Заходу

Для самого Raiffeisen ситуація перетворилася на пастку. З одного боку, банк перебуває під величезним тиском з боку США, ЄС та України, які вимагають згорнути діяльність в росії, що фінансує військову машину.

З іншого боку, в російському підрозділі «застрягло» близько €7 мільярдів прибутку, які банк не може вивести через встановлені москвою обмеження. Продаж частки в бізнесі був однією зі спроб розблокувати ці кошти.

У пресслужбі RBI підтвердили, що ведуть переговори про продаж, але зазначили, що будь-яка угода потребує схвалення російської влади, і терміни назвати неможливо.

Роль у газових платежах: трубопровід TurkStream

Особливе значення Raiffeisen Bank має для російського газового експорту. За даними джерел, саме цей банк обробляє платежі за газ, що постачається трубопроводом TurkStream — єдиним маршрутом, що залишився у «Газпрому» для постачання газу в Європу (крім транзиту через Україну).

За перші вісім місяців цього року цим маршрутом було поставлено газу на суму близько $3,8 мільярда. Таким чином, RBI залишається ключовою ланкою в енергетичній торгівлі між росією та деякими європейськими країнами.