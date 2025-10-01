Китайські банки не хочуть розміщувати облігації російських компаній

Плани російських компаній вийти на великий китайський борговий ринок за дешевим фінансуванням фактично буксують: китайські банки та інвестори обходять їх стороною через побоювання західних санкцій. Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Деталі

Ця проблема оголює проблеми, з якими стикаються російські компанії при спробі залучити капітал навіть у країні, яка підтримувала їх як союзник після початку вторгнення росії в Україну більше трьох років тому.

Також це випробування для Пекіна, який уклав так зване партнерство без обмежень з росією і одночасно прагне укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

Найбільші російські компанії, включаючи держкорпорацію «Росатом» та газовий концерн «Газпром», розглядають можливість розміщення номінованих у юанях «панда-облігацій», повідомило Reuters минулого місяця, посилаючись на джерела в компаніях.

Однак китайські банкіри та інвестори зазначили, що найближчим часом випуск таких облігацій російськими емітентами не передбачається. Регулятори та банки остерігаються ризиків вторинних санкцій, пояснив один із джерел.

Представник китайської фондової біржі сказав, що йому невідомо про якісь конкретні плани випуску облігацій російськими компаніями, і кілька інвесторів на ринку облігацій у Китаї повідомили, що поставилися б насторожено до купівлі такого боргу через геополітичні ризики.