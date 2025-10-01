Berkshire Hathaway Баффета купує OxyChem за $10 млрд

Холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета збирається купити нафтохімічний підрозділ компанії Occidental Petroleum — OxyChem, який є одним із найбільших у світі виробників хімікатів. Вартість операції становитиме близько $10 млрд, пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

Деталі

Це буде найбільше придбання Berkshire Hathaway із 2022 року, коли вона купила страхову групу Alleghany за $11,6 млрд.

Переговори знаходяться на завершальній стадії і можуть закінчитись протягом кількох днів.

Продаж OxyChem є частиною стратегії Occidental щодо зменшення великого боргу, який вона накопичила у зв'язку з придбанням нафтогазових компаній Anadarko у 2019 році ($55 млрд) та CrownRock у 2023 році ($12 млрд).

Баффетт є найбільшим акціонером Occidental, володіючи 26,9% її акцій, саме він допомагав фінансувати угоду з Anadarko у 2019 році, інвестувавши $10 млрд.