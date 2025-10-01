OpenAI завдає удару у відповідь Google: модель Sora 2 тепер генерує відео зі звуком

Компанія OpenAI представила Sora 2 — оновлену версію своєї моделі штучного інтелекту для генерації відео, яка тепер здатна створювати реалістичний звуковий супровід. Нова модель виправляє ключові недоліки попередниці та є прямою відповіддю на розробки конкурентів, зокрема Google. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Що нового в Sora 2: звук, фізика та інтеграція людей

Оновлена модель отримала низку ключових покращень, що наближають згенеровані відео до реальних.

Синхронізація аудіо: На відміну від першої версії, Sora 2 може генерувати повноцінний звуковий супровід — від діалогів до фонових шумів, гармонійно поєднуючи його з відеорядом.

Реалістична фізика: Усунуто проблеми з деформацією об'єктів та нелогічними рухами. Тепер модель може точно відтворювати складні дії, наприклад, спортивні трюки, відповідно до законів фізики.

Функція «камео»: Користувачі можуть інтегрувати у згенеровані сцени реальних людей. Для цього достатньо надати короткий відео- чи аудіозапис, після чого модель може додати людину в будь-який ролик, зберігши її голос та природність рухів.

Мобільний додаток та доступ: як спробувати

Разом з новою моделлю OpenAI запустила мобільний додаток Sora для iOS. Він дозволяє створювати, редагувати та поширювати відео безпосередньо зі смартфона та містить інструменти для захисту контенту, зокрема вікові обмеження.

Наразі доступ до додатка обмежений:

Він працює лише в США та Канаді.

Потрапити можна тільки за запрошеннями (кожен запрошений може запросити ще чотирьох осіб).

Інформації про версію для Android поки що немає.

На старті Sora 2 буде безкоштовною, але з певними лімітами. Підписники ChatGPT Pro отримають доступ до розширеної експериментальної версії Sora 2 Pro.

Конкуренція з Google: наздогнати та перегнати

Перша версія Sora, представлена у грудні 2024 року, вражала якістю зображення, але була «німою». Це стало її головним недоліком на тлі конкурента — моделі Veo 3 від Google, яка вже тоді вміла створювати відео з синхронізованим звуком.

Запуск Sora 2 з аудіогенерацією є стратегічним кроком OpenAI, спрямованим на те, щоб не відстати у цій технологічній гонці та запропонувати користувачам повноцінний інструмент для створення кінематографічного контенту.