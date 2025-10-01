OpenAI завдає удару у відповідь Google: модель Sora 2 тепер генерує відео зі звуком

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 жовтня 2025, 12:25

OpenAI завдає удару у відповідь Google: модель Sora 2 тепер генерує відео зі звуком

Компанія OpenAI представила Sora 2 — оновлену версію своєї моделі штучного інтелекту для генерації відео, яка тепер здатна створювати реалістичний звуковий супровід. Нова модель виправляє ключові недоліки попередниці та є прямою відповіддю на розробки конкурентів, зокрема Google. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Компанія OpenAI представила Sora 2 — оновлену версію своєї моделі штучного інтелекту для генерації відео, яка тепер здатна створювати реалістичний звуковий супровід.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що нового в Sora 2: звук, фізика та інтеграція людей

Оновлена модель отримала низку ключових покращень, що наближають згенеровані відео до реальних.

  • Синхронізація аудіо: На відміну від першої версії, Sora 2 може генерувати повноцінний звуковий супровід — від діалогів до фонових шумів, гармонійно поєднуючи його з відеорядом.
  • Реалістична фізика: Усунуто проблеми з деформацією об'єктів та нелогічними рухами. Тепер модель може точно відтворювати складні дії, наприклад, спортивні трюки, відповідно до законів фізики.
  • Функція «камео»: Користувачі можуть інтегрувати у згенеровані сцени реальних людей. Для цього достатньо надати короткий відео- чи аудіозапис, після чого модель може додати людину в будь-який ролик, зберігши її голос та природність рухів.

Мобільний додаток та доступ: як спробувати

Разом з новою моделлю OpenAI запустила мобільний додаток Sora для iOS. Він дозволяє створювати, редагувати та поширювати відео безпосередньо зі смартфона та містить інструменти для захисту контенту, зокрема вікові обмеження.

Наразі доступ до додатка обмежений:

  • Він працює лише в США та Канаді.
  • Потрапити можна тільки за запрошеннями (кожен запрошений може запросити ще чотирьох осіб).

Інформації про версію для Android поки що немає.

На старті Sora 2 буде безкоштовною, але з певними лімітами. Підписники ChatGPT Pro отримають доступ до розширеної експериментальної версії Sora 2 Pro.

Конкуренція з Google: наздогнати та перегнати

Перша версія Sora, представлена у грудні 2024 року, вражала якістю зображення, але була «німою». Це стало її головним недоліком на тлі конкурента — моделі Veo 3 від Google, яка вже тоді вміла створювати відео з синхронізованим звуком.

Запуск Sora 2 з аудіогенерацією є стратегічним кроком OpenAI, спрямованим на те, щоб не відстати у цій технологічній гонці та запропонувати користувачам повноцінний інструмент для створення кінематографічного контенту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами