Українські дрони спричинили рекордну кризу: в росії зупинилася майже 40% нафтопереробки

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) спричинили безпрецедентну кризу на паливному ринку росії. Станом на кінець вересня, в країні простоювало 38% потужностей з первинної переробки нафти, що є історичним рекордом. Більшість зупинок є прямим наслідком ударів дронів. Про це повідомляє російське видання РБК.

Масштаби кризи: рекордні показники

Нинішній рівень простою нафтопереробних потужностей є абсолютно безпрецедентним для росії. Обсяг у 338 тисяч тонн на добу, що не працює, значно перевищує всі попередні антирекорди:

Серпень 2025 року: 206 тисяч тонн на добу;

Травень 2022 року: 196 тисяч тонн на добу;

Травень 2020 року: 164 тисячі тонн на добу.

Сукупний обсяг потужностей, доступних для виробництва пального, впав на 6% у серпні та ще на 18% у вересні.

Наслідки ударів: чверть нафтопереробки виведено з ладу

За підрахунками аналітиків, близько 70% усіх нинішніх простоїв є результатом атак українських безпілотників. Удари дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих НПЗ, вивели з ладу приблизно чверть усієї російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн потужностей на добу.

Лише у вересні після атак зупинилися ще чотири великі заводи, серед яких:

«Кінеф» у Ленінградській області (другий за потужністю в рф) — зупинився 14 вересня.

Рязанський НПЗ «Роснєфті» (входить до топ-5) — зупинився 5 вересня.

Новокуйбишевський НПЗ — зупинився 20 вересня.

Астраханський ГПЗ «Газпрому» — зупинився 22 вересня.

Дефіцит пального та проблеми з ремонтом

Зупинка заводів вже призвела до відчутних наслідків на внутрішньому ринку. За даними російського видання «Комерсант», виробництво бензину у вересні скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит сягнув 20% від обсягу споживання.

Ситуацію ускладнюють міжнародні санкції. російські нафтові компанії мало що можуть зробити для виправлення ситуації. Ремонт пошкоджених установок може тривати місяцями, оскільки санкції забороняють постачання західного обладнання, на якому базувалася модернізація російських НПЗ. Замінити його китайськими аналогами швидко неможливо.